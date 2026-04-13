تخصیص ۸۵ درصدی اعتبارات عمرانی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهدانی بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با تبریک آغاز سال جدید و گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر استاندار و همراهی دستگاههای اجرایی، استان در سال گذشته عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت اعتبارات داشته است.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی استان افزود: در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۵ درصد از اعتبارات مصوب استان تخصیص یافته و این رقم در مقایسه با میانگین کشوری که کمتر از ۵۰ درصد است، جایگاه خراسان جنوبی را در بین استانهای برتر کشور قرار داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، استان در سه مرحله از ظرفیت اوراق مالی اسلامی استفاده کرد و بیش از ۲.۷ همت منابع نقدی وارد خزانه استان شد که بخش عمده آن به پروژههای عمرانی تزریق شده است.
بهدانی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۲۰ دستگاه اجرایی در استان مشمول اعتبارات عمرانی بودهاند، گفت: از این میان ۷۲ دستگاه بیش از ۸۰ درصد تخصیص اعتبارات داشتهاند و ۱۵ دستگاه نیز بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد تخصیص را دریافت کردهاند.
وی افزود: همچنین برای نخستینبار، شهرداریهای استان بهطور کامل معادل ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب خود را بهصورت ۱۰۰ درصد نقدی دریافت کردند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینهای دستگاهها تصریح کرد: با وجود نگرانیهای ابتدای سال، با مدیریت منابع و استفاده از ظرفیتهای مالی، کسریهای موجود جبران و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی در موعد مقرر انجام شد.
بهدانی ادامه داد: در پایان سال، حقوق و مزایای حدود چهار هزار کارمند دستگاههای اجرایی استان بهصورت کامل پرداخت شد و هیچگونه بدهی در حوزه مطالبات بازنشستگان در استان باقی نمانده است.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت نقدینگی در دستگاههای اجرایی گفت: در صورت وجود مانده منابع، لازم است دستگاهها نسبت به جذب بهموقع اعتبارات اقدام کنند تا روند اجرای پروژههای عمرانی با وقفه مواجه نشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: عملکرد مطلوب استان نتیجه کار جمعی و هماهنگی همهجانبه بوده و تلاش میشود این روند در سال جاری نیز با قدرت ادامه یابد.
