به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت یاد امام راحل و رهبر شهید و شهدای اخیر، اظهار کرد: باید یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر گرامی داشته شود.
وی با بیان اینکه امنیت و عزت امروز کشور حاصل ایثار شهدا و همراهی مردم است، افزود: مردم ایران اسلامی در همه مقاطع تاریخی، با وجود فشارها و توطئههای دشمنان، با بصیرت و حضور خود نقشههای دشمن را خنثی کردهاند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش بیبدیل مردم در اداره کشور گفت: این مردم نجیب و فهیم، در سختترین شرایط پای کار نظام بودهاند و امروز نیز باید قدردان این همراهی باشیم و خدمت به مردم را وظیفهای شبانهروزی بدانیم.
هاشمی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در دستگاههای اجرایی تصریح کرد: هیچ مسئولی نباید نسبت به مطالبات مردم بیتفاوت باشد و مدیران باید در هر شرایطی پاسخگوی مردم باشند و درهای ادارات به روی مردم باز باشد.
وی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در شرایط اخیر افزود: با همکاری نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و انتظامی، ستاد تنظیم بازار، اصناف، بانکها و مجموعههای اجرایی، مدیریت بازار استان بهصورت مطلوب انجام شد و هیچگونه کمبود جدی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: حضور میدانی مدیران در بازار، نظارت مستمر و همراهی مردم موجب شد استان در مدیریت شرایط اقتصادی عملکرد موفقی داشته باشد.
هاشمی با قدردانی از تلاش مدیران و دستگاههای اجرایی گفت: بسیاری از مشکلات با حضور در میدان و تصمیمگیری بهموقع حل شد و این رویکرد باید در همه حوزهها تقویت شود.
وی با تأکید بر تسریع در جذب اعتبارات عمرانی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید با جدیت نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند و هیچ پروژهای نباید به دلیل کمکاری یا تأخیر متوقف شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موضوع انتخابات افزود: همه دستگاهها موظف به رعایت کامل اصل بیطرفی هستند و باید زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و با مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.
هاشمی همچنین بر لزوم ارتباط مستمر مدیران با مردم تأکید کرد و گفت: مراجعه مردم نباید به ساعت اداری محدود شود و مدیران باید پاسخگوی واقعی مطالبات باشند.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم، اصناف، نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: مسیر توسعه استان با همدلی و انسجام ادامه خواهد یافت و خدمترسانی به مردم باید در بالاترین سطح تداوم داشته باشد.
