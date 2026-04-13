۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

هاشمی: مردم ستون اصلی نظام‌اند؛ خدمت‌رسانی شبانه‌روزی و بی‌وقفه باشد

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در عبور از بحران‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌ها، گفت: همه مدیران موظف‌اند با نگاه جهادی به مردم خدمت رسانی مستمر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت یاد امام راحل و رهبر شهید و شهدای اخیر، اظهار کرد: باید یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر گرامی داشته شود.

وی با بیان اینکه امنیت و عزت امروز کشور حاصل ایثار شهدا و همراهی مردم است، افزود: مردم ایران اسلامی در همه مقاطع تاریخی، با وجود فشارها و توطئه‌های دشمنان، با بصیرت و حضور خود نقشه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در اداره کشور گفت: این مردم نجیب و فهیم، در سخت‌ترین شرایط پای کار نظام بوده‌اند و امروز نیز باید قدردان این همراهی باشیم و خدمت به مردم را وظیفه‌ای شبانه‌روزی بدانیم.

هاشمی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هیچ مسئولی نباید نسبت به مطالبات مردم بی‌تفاوت باشد و مدیران باید در هر شرایطی پاسخگوی مردم باشند و درهای ادارات به روی مردم باز باشد.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط اخیر افزود: با همکاری نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، ستاد تنظیم بازار، اصناف، بانک‌ها و مجموعه‌های اجرایی، مدیریت بازار استان به‌صورت مطلوب انجام شد و هیچ‌گونه کمبود جدی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: حضور میدانی مدیران در بازار، نظارت مستمر و همراهی مردم موجب شد استان در مدیریت شرایط اقتصادی عملکرد موفقی داشته باشد.

هاشمی با قدردانی از تلاش مدیران و دستگاه‌های اجرایی گفت: بسیاری از مشکلات با حضور در میدان و تصمیم‌گیری به‌موقع حل شد و این رویکرد باید در همه حوزه‌ها تقویت شود.

وی با تأکید بر تسریع در جذب اعتبارات عمرانی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند و هیچ پروژه‌ای نباید به دلیل کم‌کاری یا تأخیر متوقف شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موضوع انتخابات افزود: همه دستگاه‌ها موظف به رعایت کامل اصل بی‌طرفی هستند و باید زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و با مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.

هاشمی همچنین بر لزوم ارتباط مستمر مدیران با مردم تأکید کرد و گفت: مراجعه مردم نباید به ساعت اداری محدود شود و مدیران باید پاسخگوی واقعی مطالبات باشند.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم، اصناف، نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: مسیر توسعه استان با همدلی و انسجام ادامه خواهد یافت و خدمت‌رسانی به مردم باید در بالاترین سطح تداوم داشته باشد.

کد مطلب 6800216

