۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

صدراعظم آلمان بر ضرورت پایان جنگ در لبنان تأکید کرد

صدراعظم آلمان در گفت وگو با نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر ضرورت پایان جنگ در لبنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دولت آلمان اعلام کرد که «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از وی خواسته که درگیری‌ها در لبنان را متوقف و گفتگوهای صلح با دولت بیروت را آغاز کند.

دولت آلمان همچنین اعلام کرد که مرتس آمادگی برلین برای مشارکت در آنچه "حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز" ادعا شده، پس از توقف درگیری‌ها اعلام کرده است.

این موضع‌گیری دولت آلمان درباره لبنان در حالی صورت می‌گیرد که فشارهای بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی جهت توقف تجاوزات به خاک لبنان افزایش یافته است.

