واژگونی پیکان وانت در محور قاین–خواف با ۱۱ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه پیکان وانت در کیلومتر ۶۰ محور قاین–خواف ظهر امروز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم عملیاتی از پایگاه حوض رباط قاین و یک تیم پشتیبان از پایگاه شهدای گمنام خواف در استان خراسان رضوی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: با حضور به‌موقع نیروهای امدادی، اقدامات اولیه درمانی و ارزیابی وضعیت مصدومان در محل انجام شد.

کاوسی با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه گفت: در این سانحه ۱۱ نفر دچار آسیب شدند که وضعیت تمامی مصدومان توسط نیروهای امدادی بررسی و تثبیت شد.

وی بیان کرد: از مجموع مصدومان، چهار نفر توسط نیروهای هلال‌احمر و ۶ نفر دیگر با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.