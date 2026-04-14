۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

واژگونی پیکان وانت در محور قاین–خواف با ۱۱ مصدوم

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از واژگونی یک دستگاه پیکان وانت در محور قاین به خواف خبر داد که بر اثر آن ۱۱ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه پیکان وانت در کیلومتر ۶۰ محور قاین–خواف ظهر امروز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم عملیاتی از پایگاه حوض رباط قاین و یک تیم پشتیبان از پایگاه شهدای گمنام خواف در استان خراسان رضوی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: با حضور به‌موقع نیروهای امدادی، اقدامات اولیه درمانی و ارزیابی وضعیت مصدومان در محل انجام شد.

کاوسی با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه گفت: در این سانحه ۱۱ نفر دچار آسیب شدند که وضعیت تمامی مصدومان توسط نیروهای امدادی بررسی و تثبیت شد.

وی بیان کرد: از مجموع مصدومان، چهار نفر توسط نیروهای هلال‌احمر و ۶ نفر دیگر با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

