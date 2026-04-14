ایوب ترکزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت امام و رهبر مسلمین و جمعی از سرداران و یاران انقلاب و تعدادی از هموطنان در جنگ تحمیلی رمضان، با ارائه گزارش فعالیتهای نوروزی شهرداری دیلم،به سیاهپوشی و فضاسازی شهر دیلم با تمثال رهبر شهید، جوان شهید همشهری و مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله) و دیگر فعالیتها و مشارکتهای چشمگیر فرهنگی و تبلیغی شهرداری و تشکیل ستاد خدمات سفر نوروزی و ارائه خدمات به میهمانان و همشهریان در این ایام به عنوان بخشی از فعالیت ها اشاره کرد.
شهردار بندر دیلم افزود : خوشبختانه پروژههای عمرانی نیز با سرعت قابل توجهی در شهر در این ایام ادامه داشته است.
وی در همین راستا تکمیل زیرسازی و اجرای آسفالت دو خیابان ساحلی مجاور حرم شهدای گمنام و بین مجتمعهای تجاری ساحل که نقش مؤثری در تسهیل تردد و پارک وسائط نقلیه دارد، را مورد اشاره قرار داد.
ترک زاده ، تسریع در اجرای عملیات دو بوستان بزرگ مهر و دانشجو ، شروع عملیات زورخانه ورزشی در بوستان مهر ، آغاز موزاییککاری بلوار امام شمالی ، فضاسازی زیبا با نصب فواره آبی و استراحتگاه مسافران در «گود قصابخانه» بافت قدیم بازار شهر و نیز توسعه تجهیزات و امکانات پارکی با خرید و نصب سلطل های آشغال ، گلدانها و صندلیهای بتنی در بوستانها را از دیگر پروژهها و برنامههای اجرا شده شهرداری در روزهای پایان سال و همزمان با جنگ تحمیلی رمضان برشمرد.
