دیلم آماده پذیرایی از مهمان نوروزی/ تمام تهمیدات اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی ظهر سه شنبه در آخرین نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان دیلم در سال ۱۴۰۲ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و تبریک پیشاپیش سال جدید اظهار داشت: تمهیدات لازم برای ایام نوروز در شهرستان دیلم اندیشیده شده است و همه کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان وظایف و برنامه ریزی خود را به صورت منظم انجام داده‌اند.

فرماندار دیلم بیان کرد: با توجه به اینکه شهرستان دیلم یکی از دروازه‌های ورودی مسافر از سمت شمال استان است، برنامه‌ریزی لازم برای سامان‌دهی این موضوع ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به تقارن نوروز و تعطیلات عید امسال با ماه مبارک رمضان، مقرر شد برنامه‌های فرهنگی متناسب با این ۲ مناسبت در شهرستان برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دیلم آمادگی کامل برای میزبانی از مسافران نوروزی را دارد بیان داشت: زیربنای همه امور در جامعه تمرکز بر کارهای فرهنگی است و ما هم در همین راستا اقدامات خوبی انجام داده‌ایم.

اسدی همچنین بر عدم ورود چهار چرخ‌ها به منطقه شنا گاه‌ها تاکید کرد و بیان‌داشت: ساماندهی قایق‌های تفریحی، مشخص شدن شنا گاه‌های مجاز و نصب تابلو و علائم مخصوص، و راه اندازی ستاد اسکان نوروزی از دیگر برنامه‌های ستاد تسهیلات سفر است.

فرماندار دیلم با تاکید بر ضرورت برپایی نماز در ساحل بیان کرد: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، نمازخانه‌های واقع در کنار ساحل توسط شهرداری‌ها و به کمک ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی در جهت استفاده همشهریان و مسافران راه اندازی شود.

اسدی بیان کرد: هم‌چنین غرفه‌های صنایع‌دستی برای معرفی آثار هنرمندان و حمایت از تولیدات صنعتگران دیلمی به منظور فروش بهتر در این ایام برپا خواهد بود.