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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

فرماندار دیلم:

دیلم آماده پذیرایی از مهمان نوروزی/ تمام تهمیدات اندیشیده شد

دیلم آماده پذیرایی از مهمان نوروزی/ تمام تهمیدات اندیشیده شد

بوشهر- فرماندار دیلم با بیان اینکه این شهرستان آمادگی کامل برای میزبانی از مسافران نوروزی را دارد، گفت: تمهیدات لازم برای تعطیلات نوروزی در شهرستان دیلم اندیشیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی ظهر سه شنبه در آخرین نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان دیلم در سال ۱۴۰۲ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و تبریک پیشاپیش سال جدید اظهار داشت: تمهیدات لازم برای ایام نوروز در شهرستان دیلم اندیشیده شده است و همه کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان وظایف و برنامه ریزی خود را به صورت منظم انجام داده‌اند.

فرماندار دیلم بیان کرد: با توجه به اینکه شهرستان دیلم یکی از دروازه‌های ورودی مسافر از سمت شمال استان است، برنامه‌ریزی لازم برای سامان‌دهی این موضوع ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به تقارن نوروز و تعطیلات عید امسال با ماه مبارک رمضان، مقرر شد برنامه‌های فرهنگی متناسب با این ۲ مناسبت در شهرستان برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دیلم آمادگی کامل برای میزبانی از مسافران نوروزی را دارد بیان داشت: زیربنای همه امور در جامعه تمرکز بر کارهای فرهنگی است و ما هم در همین راستا اقدامات خوبی انجام داده‌ایم.

دیلم آماده پذیرایی از مهمان نوروزی/ تمام تهمیدات اندیشیده شد

اسدی همچنین بر عدم ورود چهار چرخ‌ها به منطقه شنا گاه‌ها تاکید کرد و بیان‌داشت: ساماندهی قایق‌های تفریحی، مشخص شدن شنا گاه‌های مجاز و نصب تابلو و علائم مخصوص، و راه اندازی ستاد اسکان نوروزی از دیگر برنامه‌های ستاد تسهیلات سفر است.

فرماندار دیلم با تاکید بر ضرورت برپایی نماز در ساحل بیان کرد: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، نمازخانه‌های واقع در کنار ساحل توسط شهرداری‌ها و به کمک ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی در جهت استفاده همشهریان و مسافران راه اندازی شود.

اسدی بیان کرد: هم‌چنین غرفه‌های صنایع‌دستی برای معرفی آثار هنرمندان و حمایت از تولیدات صنعتگران دیلمی به منظور فروش بهتر در این ایام برپا خواهد بود.

کد مطلب 6058842

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