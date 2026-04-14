به گزارش خبرگزاری مهر، منصور لطفی در این زمینه، با اشاره به آغاز عملیات آبگیری مزارع این مجتمع اظهار کرد: با توجه به بارشهای چشمگیر اخیر و افزایش حجم آب در کانالهای آبرسان زرینه رود، شرایط برای شروع یک دوره پرورشی موفق و بدون دغدغه فراهم شده است.
وی افزود: این مجتمع که به عنوان اولین مرکز پرورش آرتمیا در کشور شناخته میشود، با تکمیل آبگیری استخرهای آماده بهرهبرداری، قادر خواهد بود در سال جاری بیش از ۱۰۰ تن آرتمیا تولید کند.
لطفی همچنین به قابلیتهای این مجتمع در تأمین نیاز داخلی و همچنین ظرفیت صادراتی محصولات اشاره کرد و گفت: هدف اصلی ما در این مجتمع، خودکفایی در تولید آرتمیا برای مصارف داخلی است، اما پتانسیل بالایی برای صادرات این محصول ارزشمند نیز وجود دارد.
عملیات آبگیری مزارع مجتمع فسندوز، که در شهرستان چهاربرج واقع شده است، با استفاده از آب کانالهای زرینهرود صورت میگیرد و پیشبینی میشود دوره پرورشی پیش رو با کمترین چالشهای احتمالی سپری شود.
