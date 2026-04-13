شرایط برای زیست مجدد آرتمیا در دریاچه ارومیه فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری روز دوشنبه در جلسه با دبیران و نمایندگان انجمن های مردم نهاد محیط زیستی استان در سال جاری، با اشاره به شکل گیری وضعیت مطلوب برای زندگی مجدد تنها زیستمند موجود در آب دریاچه ارومیه، اظهار کرد: افزایش سطح تراز آب و در کنار آن کاهش غلظت و شوری، موجب مهیا شدن شرایط برای زیست مجدد آرتمیا اورمیانا می شود و با توجه به وجود زیست آرتمیا در بستر دریاچه، بزودی شاهد حضور ان در دریاچه ارومیه خواهیم بود.

وی با اشاره به آسیب های جنگ به محیط زیست و لزوم توجه و هم افزایی ویژه در این ایام به مقوله حفاظت از آن گفت: منابع محیط زیستی در جنگ، شکننده تر شده و در معرض آسیب های بیشتری قرار می گیرند و محیط زیست در این ایام نیازمند هوشیاری، نگاه مسئولانه و حفاظت بیشتری است.

جباری بارش های مناسب هفته های اخیر را عامل مهمی در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه دانست و افزود: تقویت منابع آبی در حوضه آبریز، جاری شدن رودخانه ها و رهاسازی آب به سوی دریاچه ارومیه موجب بهبود وضعیت آن شده است و امروز با افزایش بیش از ۱۰۰ سانتیمتری تراز دریاچه در مقایسه با پاییز سال گذشته روبرو هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: این بارش ها موجب تقویت پوشش گیاهی و ذخایر آبی در زیستگاه های حیات وحش و مناطق تحت مدیریت شده است و با عنایت خداوند و تلاش های شبانه روزی همکاران حفاظت محیط زیست در سراسر استان، مشکلی در تامین آب و غذای حیات وحش در زیستگاه ها نخواهیم داشت.

جباری برداشت بی رویه گیاهان دارویی و خوراکی کوهی را یکی از عوامل آسیب به تنوع زیستی و پوشش گیاهی استان عنوان کرد و افزود: در مواردی این برداشت ها به شکل بوته کنی و در حجمی بزرگ اتفاق می افتد که نتیجه آن حذف یک گونه از یک منطقه است که این خسارت بزرگی به اکوسیستم وارد می کند و جبران آن سخت و در مواردی حتی ناممکن خواهد بود.

علیرضا سیدقریشی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت نظارت بر سردهنه های کشاورزی رودخانه های حوضه آبریز دریاچه گفت : یکی از موضوعاتی که می تواند موجب آبگیری حداکثری دریاچه ارومیه شده و وضعیت آبی آن را بهبود دهد، نظارت موثر بر سردهنه های کشاورزی است.

وی ادامه داد: متاسفانه در مواردی شاهد تخریب برخی سردهنه ها و انحراف مسیر جریان آب به سمت مزارع و زمین های کشاورزی هستیم و این مورد حتی در فصل غیر زراعی نیز دیده می شود که حق آبه دریاچه به آن نمی رسد.

قریشی مدیریت سردهنه ها را چند وجهی دانست و بیان کرد: بخشی از آن مشارکتی و بخشی قانونی است، یک طرف مشارکت مردم در روند احیا دریاچه ارومیه است که سرنوشت مشترک ماست و بدیهی است در حال خوب یا حال بد آن همه مان سهیم و شریک خواهیم بود و از طرفی مساله تخریب سردهنه ها است که تخلفی آشکار بوده و به نظر می رسد لازم است بصورت قانونی پیگیری شود.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستای بهبود وضعیت و حفاظت بهینه از محیط زیست پرداختند و مقرر گردید با توجه به شرایط فعلی، جلسات آتی نیز به صورت برخط برگزار شود تا فرایند حضور شرکت کنندگان در جلسه تسهیل شود.