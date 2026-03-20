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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۹

آبزیان در ۵۰ واحد آذربایجان غربی به صورت مستقیم عرضه می شود

آبزیان در ۵۰ واحد آذربایجان غربی به صورت مستقیم عرضه می شود

ارومیه - مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی از عرضه آبزیان به صورت مستقیم و زنده توسط ۵۰ واحد در استان خبر داد.

منصور لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با وجود شرایط جنگ در کشور تولید آبزیان توسط فعالان این عرصه تداوم دارد، اظهار کرد: مدیریت شیلات در سراسر استان در راستای پایداری امنیت غذایی ,تولید بخشی از بهترین پروتئین مرغوب مورد نیاز جامعه و ایجاد زمینه اشتغال فعالیت می کند.

وی ادامه داد: در این راستا هم اکنون عرضه مستقیم و زنده انواع ماهی در بیش از ۵۰ واحد در استان صورت می‌گیرد و چندین مرکز عرضه و طبخ ماهی و گردشگری شیلاتی در جوار مزارع تولیدی مشغول عرضه وارائه خدمات به هم استانی ها هستند.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی یکی از قطب های تولید آبزیان در کشور به شمار می رود، افزود: در استان انواع ماهیان سردآبی و گرمابی در حال تولید بوده و بیش از ۲۰ هزار تن انواع آبزیان تولید و عرضه می شود.

لطفی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی در زمینه تولید ماهی در منابع آبی با برداشت بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ تن انواع آبزیان در بین استان های غیرساحلی کشور رتبه اول و در کل کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین شیلات استان در تولید آرتمیا نیز دارای رتبه اول در کشور بوده و در زمینه تولید سایر آبزیان مانند زالوی طبی و جلبک و...نیز فعالیت می کند.

وی در خصوص سرانه مصرف ماهی در استان نیز گفت: مصرف سرانه ماهی در استان حدود ۸.۵ کیلوگرم بوده و فعالیت های ترویجی در جهت ارتقای مصرف سرانه ماهی به عنوان غذای در استان در حال انجام است.

مدیر شیلات وآبزیان آذربایجان غربی گفت: هم اکنون انواع ماهی با نرخ مناسب و به وفور تحت نظارت اداره کل دامپزشکی و شیلات عرضه می شود.

لطفی با اشاره به اینکه توسعه سرمایه گذاری در این حوزه در دستور کار قرار دارد، گفت: سرمایه گذاری در زمینه های مختلف شیلاتی در استان یکی از بسترهای مطمئن و زود بازده در استان است.

کد مطلب 6779342

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    نظرات

    • محسن آزاد IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خوبه

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