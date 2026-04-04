حال خوب دریاچه ارومیه و استقبال مسافران از تالاب بین المللی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در پی افزایش بارش های مناسب، در حال حاضر حال دریاچه ارومیه رو به بهبودی است‌ و پس از سال ها آب به کشتی آرتمیا که دهه های گذشته به گل نشسته بود نیز رسیده است.

در هفته های اخیر با بهبودی نسبی وضعیت دریاچه ارومیه شاهد استقبال و کشتی رانی مسافران نیز در این دریاچه هستیم.

بر اساس اعلام شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی طبق آخرین برآوردهای کارشناسی، تراز دریاچه ارومیه به رقم یک هزار و ۲۷۰ متر و ۲۸ سانتی‌متر رسیده است که این میزان در مقایسه با تراز ابتدای سال آبی جاری (۱۲۶۹ متر و ۵۰ سانتی‌متر)، حکایت از افزایش ۷۸ سانتی‌متری دارد.

در سال آبی جاری، شاهد بارش‌های مطلوبی در سطح استان و حوضه آبریز دریاچه ارومیه بودیم؛ به‌طوری که میزان بارندگی در سطح استان به بیش از ۲۹۳ میلی‌متر و در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به بیش از ۲۹۸ میلی‌متر رسیده است.

این آمار نشان‌دهنده رشد بیش از ۳۳ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت است. در کنار مواهب جوی، اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی ستاد احیا، شامل رهاسازی هدفمند آب از سدهای حوضه آبریز و همچنین اقدامات به‌موقع و ضربتی در انسداد سردهنه انهار به منظور هدایت حداکثری سیلاب‌ها و روان‌آب‌های فصلی به سمت پیکره اصلی دریاچه، نقش کلیدی در ثبت این تراز مثبت ایفا کرده است.

با توجه به ذخایر برفی موجود و تداوم مدیریت منابع آب، پیش‌بینی می‌شود روند بهبود وضعیت و افزایش تراز دریاچه ارومیه در هفته‌های آتی نیز با قوت ادامه یابد.