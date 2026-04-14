دشمن در تحلیل جامعه ایران ناتوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد حاجیاسماعیلی در نشست با کارشناسان ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، با اشاره به شرایط حساس منطقه و نقش تعیینکننده ایران در معادلات اخیر، فلسطین را اصلیترین حلقه اتصال میان ایران و جهان اسلام دانست و اظهار کرد: تحولات سالهای اخیر نشان داد که غرب در دشمنی با جمهوری اسلامی ابایی از آشکارسازی مواضع خود ندارد.
وی با تشریح روند رخدادهای پس از جنبش مهسا امینی و مواجهه جهانی با جمهوری اسلامی، بیان کرد: در آن مقطع بسیاری از جریانهای غربی تلاش کردند ایران را در افکار عمومی جهان تحت فشار قرار دهند اما اتفاقات جنگ ۱۲ روزه روایتسازیهای قبلی را تغییر داد؛ نگاه جهان به ایران متفاوت شد و بسیاری شاهد نقش واقعی آن در منطقه بودند.
مدیرکل ادیان و مذاهب با تاکید بر موج وسیع حمایتهای مردمی و سیاسی در میان کشورهای اسلامی گفت: حمایت جهان اسلام از ایران در این دوره کمسابقه بود؛ اهلسنت داخل کشور هم در این همراهی نقش مهمی داشتند و در مواضع و بیانیهها حمایتهای روشنی از جمهوری اسلامی نشان دادند.
حاجی اسماعیلی «جنگ تحمیلی سوم» را نقطه عطفی در فهم مشترک جهان اسلام از موقعیت ایران دانست و ادامه داد: در این دوره بسیاری از کشورهای اسلامی به این جمعبندی رسیدند که آمریکا و اسرائیل به هیچکس رحم نخواهند کرد و تقابل با ایران بهانهای برای پیشبرد اهداف بزرگتر آنهاست.
وی با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد اغتشاشات داخلی همزمان با درگیریهای منطقهای گفت: دشمن تصور میکرد با هرگونه حمله به ایران، زمینه آشوب داخلی فراهم میشود و گروهکها آمادگی بهرهبرداری داشتند، اما مردم ایران خلاف این انتظار را نشان دادند.
مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی حضور گسترده مردم در شبهای جنگ تحمیلی سوم را «یکی از معجزات اجتماعی» توصیف کرد و ادامه داد: حضور و همبستگی مردم در این ایام کمسابقه بود؛ هر روز جمعیت بیشتری وارد صحنه میشد و صحنههایی خلق شد که هیچ تحلیلگری توان پیشبینی آن را نداشت.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه همراهی اهلسنت در تحولات اخیر جلوهای از وحدت ملی بود، تاکید کرد: برخی به اشتباه، نبودن اهلسنت در اجتماعات شبانه را به معنای عدم همراهی تفسیر میکنند، در حالیکه این برداشت غلط است، اهلسنت در بیانیهها، مواضع رسمی، جلسات قرآن و فعالیتهای اجتماعی همراهی روشنی با انقلاب اسلامی داشتهاند.
حاجیاسماعیلی با بیان اینکه وحدت، اساس دین و شریعت است، تصریح کرد: امام راحل بارها تاکید کردند که امروز اختلافافکنی بر سر مسائل حساس تاریخی یکنوع خیانت است و ما باید مسیر وحدت را تقویت کنیم.
وی پیشنهاد داد: برنامهریزی برای دعوت چهرههای برجسته اهلسنت به تریبونهای رسمی افزایش یابد و محافل انس با قرآن و برنامههای فرهنگی این جامعه بیشتر «رسانهایسازی» شود و بازنمایی صحیح این فعالیتها میتواند همبستگی ملی را تقویت و روایت دشمن را خنثی کند.
