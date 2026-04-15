نوزاد عجول در آمبولانس به دنیا آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری اظهار کرد: روز گذشته خبری مبنیبر نیاز به انتقال یک خانم باردار از روستای زردلیمه دریافت شد، که بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه جادهای شهدای بازفت با هماهنگی لازم و همراهی یکی از تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.
وی تصریح کرد: نجاتگران این جمعیت در یک عملیات ۱۰ ساعته که ۶ ساعت آن بهصورت پیادهروی در مسیرهای صعبالعبور انجام شد، مادر باردار ۳۳ ساله را از روستای سختگذر سهجو برای انتقال به مرکز درمانی همراهی کردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه، روند انتقال مادر به بیمارستان آغاز شد، اما بهدلیل بروز علائم قریبالوقوع زایمان، آمبولانس در مسیر و در نقطهای مناسب متوقف شد و با انجام اقدامات حمایتی و پیشبیمارستانی توسط نجاتگران، نوزاد در داخل کابین آمبولانس هلالاحمر متولد شد.
وی خاطرنشان کرد: مادر و نوزاد با حال عمومی مطلوب برای ادامه روند درمان به درمانگاه بازفت منتقل شدند.
نظر شما