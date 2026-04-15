موکب آگاهی در بیرجند؛ شجاعت و بصیرت در نگاه کودکان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این روزها میدان شهید خامنه‌ای و خیابان معلم بیرجند میعادگاه شبانه مردمی است که برای حضور در تجمعات و لبیک به فرمان رهبری از یکدیگر پیشی می‌گیرند.

جایی که موکب‌ها شانه‌به‌شانه ایستاده‌اند و در میان رفت‌وآمد مردم، هرکدام به نوعی دل‌گرمی و خدمتی تقدیم می‌کنند.

یکی چای داغ تعارف می‌کند، دیگری نان تازه از تنور بیرون می‌آورد و مراجعه‌کنندگان را به گرمای سفره‌اش مهمان می‌کند.

در میان این هیاهو و آمدوشد، گام‌های جهادی بانویی جوان از همه متفاوت‌تر به چشم می‌آید. بانویی که انگار از دل شهری برخاسته که غبار روزهای بزرگ بر شانه‌هایش نشسته است، اما باور دارد هر نسلی باید چراغی روشن کند حتی اگر باد هر بار بخواهد روشنایی‌اش را کم‌رنگ کند.

گروهش «رضویون» نام دارد، جمعی که فعالیتشان نه با فرمانی رسمی، بلکه با نیّتی آرام، قلبی روشن و ایمانی خودجوش آغاز شده است.

خودش می‌گوید: «اگر قرار است قصه امروزمان را کسی روایت کند، چرا خودمان نباشیم؟» برای همین، آستین بالا زده و هر شب در میدان ابوذر شهید خامنه‌ای، برنامه‌ای فرهنگی و تبیینی ویژه کودکان و خردسالان برپا می‌کند. برنامه‌ای که شیرینی‌اش گاهی بزرگ‌ترها را هم به موکب می‌کشاند و میان‌سالانی را که برای حضور آمده‌اند، لحظه‌ای در کنار بچه‌ها می‌نشاند.

موکب آگاهی در میدان

برای روایت زیبایی‌های جهادگران، میدان امام خامنه‌ای (ره) را پیش می‌گیریم. از چند متری میدان، در شلوغی خیابان و میان همهمه و غوغای شهر، ناگهان صدایی کودکانه اما محکم شنیده می‌شود.

مردم دور او جمع شده‌اند و با چشمانی پر از حیرت، به کودکی نگاه می‌کنند که با انگشت کوچک اشاره‌اش، سخنی بزرگ را فریاد می‌زند: «آی دشمن، صداتو خاموش کن…هرچه هیاهو رو فراموش کن…»

در گوشه‌ای، موشک‌های نمادین و تابوت‌های خاموش اما پُرمعنا قرار گرفته‌اند. نشانه‌هایی که گویی یادآوری می‌کنند تاریخ همیشه به خاطر می‌سپارد چه کسانی برای ساختن آمده‌اند و چه کسانی در پی خاموش کردن نورها بوده‌اند.

کمی آن‌طرف‌تر، کودکان ردیف‌به‌ردیف نشسته‌اند. نگاهشان به دختربچه‌ای است که بر تریبون کوچک موکب ایستاده و رجزهای کودکانه‌اش را می‌خواند. رجزهایی که در لابه‌لای هر کلمه‌اش، شور و معصومیت چنان آمیخته است که دل آدم بی‌اختیار می‌لرزد... نه از ترس، بلکه از نجابت و شجاعت نسلی کوچک که تازه دارد جهان و دشمنی‌ها را می‌شناسد.

صحبتی با جهادگر جوان

محمدی، مسئول گروه جهادی «رضویون»، با اشاره به فعالیت‌های این گروه از آغاز حملات اخیر به کشور، بیان کرد: گروه ما از همان لحظات ابتدایی، به‌صورت مستقل وارد میدان شد و در قالب نمایشگاه‌های تبیینی و هنری تلاش کردیم نقش خود را در روشنگری افکار عمومی ایفا کنیم.

محمدی با بیان اینکه ما تریبون حماسه داریم که نوجوانان در آن رجزخوانی می‌کنند، گفت: هدف ما این است که برای وطن کار کرده و حال مردم را خوب کنیم چراکه وقتی بچه‌ها خوشحال هستند، حال جامعه بهتر است.

وی با اشاره به بخش رسانه‌ای این نمایشگاه توضیح داد: در فضای رسانه‌ای، گفته می‌شود ۵ تا ۱۰ ثانیه اول، قلاب ارتباط با مخاطب است و ما هم تلاش کردیم در نمایشگاه قلاب‌هایی ایجاد کنیم تا ذهن مخاطب در همان ابتدا درگیر شود.

معرفی توانمندی های نظامی ایران

محمدی افزود: در یکی از بخش‌ها، نمونه‌هایی از موشک‌ها را آماده کردیم و به کودکان توضیح می‌دهیم که حضور، قدم‌ها و فریادهای آنها در صحنه، همچون اصابت موشک‌ها بر قلب دشمن است.

وی با بیان اینکه بخشی دیگر به پهپادها اختصاص دارد، افزود: پهبادهایی را به‌صورت نمادین آماده کردیم و برای کودکان توضیح می‌دهیم که این‌ها نمونه‌ای از پهپادهای قدرتمند ایران هستند که توانسته‌اند هواپیماهای سوخت‌رسان دشمن را هدف قرار دهند. وقتی سوخت‌رسان حذف می‌شود، باقی هواپیماها عملاً از کار می‌افتند.

این بانوی جهادگر با بیان اینکه در بخش دیگری از نمایشگاه، چند تابوت نمادین قرار داده شده است، گفت: این تابوت‌ها نماد افرادی هستند که در طول تاریخ آرزوی شکست انقلاب را داشتند و این آرزو را با خود به گور بردند.

محمدی افزود: نقشه‌ای از ایران طی ۱۸۵ سال گذشته نیز آماده کرده‌ایم که مناطق جداشده از خاک کشور در آن مشخص شده است.

وی ادامه داد: برای نوجوانان توضیح می‌دهیم که ملت ایران پس از انقلاب روی پای خود ایستاده و باوجود جنگ‌ها و فشارها، حتی یک وجب از خاک کشور را از دست نداده است.

پخش انیمیشن‌های حماسی

وی با بیان اینکه بخش چندرسانه‌ای نمایشگاه شامل پخش انیمیشن‌های حماسی و طنز نیز هست، افزود: این انیمیشن‌ها برای مناسبت‌های مختلف تولید شده تا بچه‌ها بتوانند دوستداران وطن و دشمنان آن را بشناسند.

به گفته محمدی، در پایان پخش هر انیمیشن، کودکان تحلیل خود را بیان می‌کنند و هدایایی هم به آنها اهدا می‌شود.

وی از برگزاری پویش "علمدار ایران" خبر داد و گفت: پخش انیمیشن به مدت ۱۰ شب، برگزاری مسابقه‌هایی برای والدین و اجرای نمایش خیابانی "شهدای میناب" نیز به‌مدت یک هفته از جمله اقدامات انجام شده است.

