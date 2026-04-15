پورکبگانی:ایران با نگاه به آینده و تمدن اسلامی معادلات را تغییر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح سه شنبه در نشست تحلیل معادلات جدید منطقه و جهانی در مسجد توحید بوشهر اظهار کرد:پیروزی نظام جمهوری اسلامی در برابر فشارها قطعی است.
وی با اشاره به شکست پروژههای جنگ روانی دشمن و تضعیف نفوذ آمریکا، گفت که ایران با گذشت از چالشهای اقتصادی و نظامی، اکنون در مسیر تشکیل «تمدن اسلامی» و تحقق وعدههای انقلاب گام برمیدارد.
پورکبگانی با رد نظریه «افول نظام جمهوری اسلامی»، تأکید کرد: پایداری ایران در برابر تهدیدات، برخلاف سایر کشورهای جهان که در زمان بحرانهای جغرافیایی دچار فروپاشی میشوند، نشاندهنده قدرت ساختاری نظام است.
وی با اشاره به فشارها و برچسبهایی نظیر «دیکتاتوری» که در سالهای نخست انقلاب بر جمهوری اسلامی زده شد، افزود: این فشارها برای زیر سوال بردن حقانیت ما بود، اما تجربیات تاریخی نشان داد که ایستادگی بر حق، همواره پیروز میدان است.
اقتصاد و دیپلماسی؛ از بحران تا بهبود
نماینده بوشهر با ورود به بحث اقتصادی، با نگاهی واقعبینانه از وضعیت درآمد نفت پیش از جنگ سخن گفت و خاطرنشان کرد که با وجود کاهش درآمدها در مقاطع حساس، اکنون با تغییر الگوهای تجاری و استفاده از ارزهای جدید (مانند یوان چین) و عوارض دریایی، وضعیت اقتصادی در مسیر بهبود قرار گرفته است.
وی با اشاره به افزایش فعالیت کشتیهای تجاری در اسکلههای جنوب، بر تقویت زیرساختهای درآمدی کشور تأکید کرد.
پورکبگانی افزود: ما در مسیر دیپلماسی با جدیت وارد میشویم، اما نه به قیمت عقبنشینی از اصول. ما به دنبال توافق بر پایه حق و توزیع عادلانه قدرت هستیم، نه پذیرش قوانین ظالمانهای که امامان انقلاب و امام زمان (عج) آنها را نپذیرفتهاند.
وی با تحلیل وضعیت قدرت جهانی، مدعی شد که آمریکا در حال تجربه یک دوران دشوار و پرهزینه است. وی با اشاره به عدم همراهی کامل ناتو با اقدامات آمریکا و بروز تنشهای داخلی میان متحدان غربی، گفت: دشمن ما در جنگ روانی استاد است، اما ما نیز با تکیه بر ایمان و وحدت، از تفرقهافکنی جلوگیری کردهایم. امروز حتی برخی رهبران اروپا و آمریکای لاتین در برابر صلابت ایران و مسائل مربوط به تنگه هرمز، موضع محافظهکارانهای اتخاذ کردهاند.
وی با یادآوری سیره امامان انقلاب، تأکید کرد که انقلاب اسلامی برای رسیدن به «آسایش و آرامش» ایجاد نشده، بلکه برای تغییر ساختارهای جهانی و رسیدن به تمدن اسلامی حرکت کرده است.
پورکبگانی با تأکید بر نقش مردم و بهویژه حضور مقتدرانه زنان در عرصههای اجتماعی، گفت: پیروزی ما مدیون ایمان مردم است. ما اهل کوفه نیستیم و اگر در مسیر دفاع از حق یا دیپلماسی قصوری داشته باشیم، خسارت دنیا و آخرت خواهیم دید. هدف ما روشن است؛ تحقق وعدههای انقلاب و آماده شدن برای ظهور حجت حق (عج).
