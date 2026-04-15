دستگیری عامل همکاری با شبکه جاسوسی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات پلیس استان، با اقدامات فنی و تخصصی فردی که اطلاعات یکی از شرکت های تولیدی در شهر صنعتی البرز را در جریان تجاوز نظامی دشمن به شبکهای جاسوسی ارسال کرده بود شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: بررسیهای تخصصی نشان داد متهم طی چندین مرحله، ارتباطی مستمر با فردی منتسب به شبکه جاسوسی در کشورهای متخاصم برقرار کرده و اطلاعات اماکن حساس و صنایع دفاعی را به این شخص ارسال کرده است.
فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: متهم در اظهارات خود عنوان داشته که از سر کنجکاوی و از طریق شبکه های اجتماعی با این فرد و کانال های معاند ارتباط برقرار کرده و اطلاعات این اماکن را برای دشمنان ارسال کرده است.
این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح در برخورد با عوامل دشمن و وطنفروشان اعلام میدارد: شهروندان به هیچ وجه و تا زمان اطمینان از اصالت کانالها و گروهها، با افراد و شبکههای ناشناس ارتباط برقرار نکنند. این شبکهها با ابزارها و حربههای خود، افراد را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار میدهند.
طرهانی خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار، برخورد قانونی با اینگونه اقدامات خیانتآمیز را در دستور کار دارد و از همکاری همه شهروندان با نیروی انتظامی در شناسایی و جلوگیری از فعالیت شبکههای جاسوسی قدردانی مینماید.
