۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

دستگیری عامل همکاری با شبکه جاسوسی در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری فردی که ضمن ارتباط با سرپل جاسوسی کشورهای متخاصم زمینه ساز هدف قرار دادن یکی از واحدهای صنعتی قزوین شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات پلیس استان، با اقدامات فنی و تخصصی فردی که اطلاعات یکی از شرکت های تولیدی در شهر صنعتی البرز را در جریان تجاوز نظامی دشمن به شبکه‌ای جاسوسی ارسال کرده بود شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم طی چندین مرحله، ارتباطی مستمر با فردی منتسب به شبکه جاسوسی در کشورهای متخاصم برقرار کرده و اطلاعات اماکن حساس و صنایع دفاعی را به این شخص ارسال کرده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: متهم در اظهارات خود عنوان داشته که از سر کنجکاوی و از طریق شبکه های اجتماعی با این فرد و کانال های معاند ارتباط برقرار کرده و اطلاعات این اماکن را برای دشمنان ارسال کرده است.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح در برخورد با عوامل دشمن و وطن‌فروشان اعلام می‌دارد: شهروندان به هیچ وجه و تا زمان اطمینان از اصالت کانال‌ها و گروه‌ها، با افراد و شبکه‌های ناشناس ارتباط برقرار نکنند. این شبکه‌ها با ابزارها و حربه‌های خود، افراد را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار می‌دهند.

طرهانی خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار، برخورد قانونی با اینگونه اقدامات خیانت‌آمیز را در دستور کار دارد و از همکاری همه شهروندان با نیروی انتظامی در شناسایی و جلوگیری از فعالیت شبکه‌های جاسوسی قدردانی می‌نماید.

کد مطلب 6801518

