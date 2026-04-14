۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۰

باند ۳ نفره سارقان کابل‌های برق در سیرجان دستگیر شدند

سیرجان- فرمانده انتظامی سیرجان از انهدام باند ۳ نفره سارقان سیم برق و کشف ۱۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رمضان نژاد، سه شنبه شب به خبرنگاران گفت : در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در مناطق روستایی شهرستان ، ماموران پلیس آگاهی با پیگیری‌های تخصصی ۳ متهم دخیل در این سرقت‌ها را شناسایی و آنان را به همراه ۳۰۰ کیلو سیم سرقتی دستگیر کردند.

وی افزود: این متهمان که افرادی سابقه دار هستند در مواجهه با شواهد و مدارک موجود به ۱۷ فقره سرقت کابل‌های برق در سیرجان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به خسارت چند میلیاردی این متهمان به منابع زیرساختی و ملی کشور خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند برای پیشگیری از سرقت کابل های برق مواردی همچون قطع نامتعارف برق و یا موارد مشکوک را به ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6801211

