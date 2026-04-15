۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

دستبند پلیس بر دستان ۵ مزدور وطن فروش داخلی در هرمزگان

دستبند پلیس بر دستان ۵ مزدور وطن فروش داخلی در هرمزگان

بندرعباس- با هوشیاری و تلاش همه جانبه ماموران سازمان اطلاعات انتظامی هرمزگان، ۵ مزدور وطن فروش داخلی که با سر شبکه‌های معاند در ارتباط بودند شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ماموران پلیس اطلاعات استان هرمزگان در راستای اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیرانه و به منظور کنترل اقشار آسیب پذیر در شرایط جنگی با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی تعداد ۵ نفر از مزدوران داخلی وطن فروش که از طریق فضای مجازی با سر شبکه و رسانه های معاند خارجی در ارتباط بودند را شناسایی کردند.

ماموران در این رابطه ضمن شناسایی منازل و مخفیگاه‌های متهمان تعداد ۵ نفر از مزدوران داخلی و محلی شامل سه مرد و دو زن را در عملیات های جداگانه دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی کردند.

