دستبند پلیس بر دستان ۵ مزدور وطن فروش داخلی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ماموران پلیس اطلاعات استان هرمزگان در راستای اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیرانه و به منظور کنترل اقشار آسیب پذیر در شرایط جنگی با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی تعداد ۵ نفر از مزدوران داخلی وطن فروش که از طریق فضای مجازی با سر شبکه و رسانه های معاند خارجی در ارتباط بودند را شناسایی کردند.

ماموران در این رابطه ضمن شناسایی منازل و مخفیگاه‌های متهمان تعداد ۵ نفر از مزدوران داخلی و محلی شامل سه مرد و دو زن را در عملیات های جداگانه دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی کردند.