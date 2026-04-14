به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از دستگیری هشت نفر از عناصر مرتبط با پروژههای خصمانه دشمن در استان ایلام خبر داد.
در تداوم رصد هوشمندانه، مستمر و بیوقفه تحرکات دشمن در جریان جنگ تحمیلی سوم، پاسداران گمنام امام زمان (عجلالله تعالی فرجهالشریف) در سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام ،با اتکال به الطاف الهی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند طی عملیاتی دقیق، هدفمند و قاطع، یک شبکه سازمانیافته و وابسته به دشمن را در استان ایلام شناسایی و متلاشی نمایند.
در این عملیات، تعداد هشت نفر از عناصر مرتبط با پروژههای خصمانه دشمن دستگیر شده که اهم جرائم آنان به شرح ذیل است:
یک نفر به جرم ارتباط با شبکه معاند و ارسال اطلاعات، آمار و جزئیات مربوط به مراکز و نیروهای امنیتی و نظامی استان ایلام و استانهای همجوار به این شبکه معاند - نامبرده یکی از سرشبکه های اصلی مرتبط با شبکه معاند در استان ایلام بوده است.
یک نفر به اتهام ارتباط مستقیم با سرویس جاسوسی موساد رژیم صهیونیستی و اقدام به درخواست تجهیزات از این سرویس.
یک نفر به اتهام برقراری ارتباط با گروهک ضدانقلاب موسوم به «دمکرات».
دو نفر به اتهام نگهداری و کشف تجهیزات نظامی غیرمجاز.
یک نفر به اتهام برنامهریزی و تدارک اقدامات مسلحانه آتی با هماهنگی عناصر اراذل و اوباش در دیگر استانها.
دو نفر به اتهام اقدام به شعارنویسی توهینآمیز و ایجاد مزاحمت به منظور برهم زدن تجمعات انقلابی اخیر.
این دستگیریها پایان کار نبوده، بلکه بخشی از یک روند مستمر و هدفمند در شناسایی و مقابله با عناصر وابسته به دشمن محسوب میشود. با اشراف اطلاعاتی کامل در سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام، شناسایی سایر عوامل مرتبط صورت گرفته و برخورد با آنان در دستور کار قرار دارد. بدیهی است اقدامات قاطع و مقتدرانه نهادهای امنیتی با جدیت ادامه خواهد داشت و هیچگونه تحرک پنهان و اقدام خصمانهای از دید تیزبین حافظان امنیت مخفی نخواهد ماند.
