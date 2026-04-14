۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

دستگیری ۸ نفر از عناصر مرتبط با پروژه‌های خصمانه دشمن در ایلام

دستگیری ۸ نفر از عناصر مرتبط با پروژه‌های خصمانه دشمن در ایلام

ایلام - سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام از دستگیری هشت نفر از عناصر مرتبط با پروژه‌های خصمانه دشمن در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از دستگیری هشت نفر از عناصر مرتبط با پروژه‌های خصمانه دشمن در استان ایلام خبر داد.

در تداوم رصد هوشمندانه، مستمر و بی‌وقفه تحرکات دشمن در جریان جنگ تحمیلی سوم، پاسداران گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) در سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام ،با اتکال به الطاف الهی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند طی عملیاتی دقیق، هدفمند و قاطع، یک شبکه سازمان‌یافته و وابسته به دشمن را در استان ایلام شناسایی و متلاشی نمایند.

در این عملیات، تعداد هشت نفر از عناصر مرتبط با پروژه‌های خصمانه دشمن دستگیر شده که اهم جرائم آنان به شرح ذیل است:

یک نفر به جرم ارتباط با شبکه معاند و ارسال اطلاعات، آمار و جزئیات مربوط به مراکز و نیروهای امنیتی و نظامی استان ایلام و استان‌های همجوار به این شبکه معاند - نامبرده یکی از سرشبکه های اصلی مرتبط با شبکه معاند در استان ایلام بوده است.

یک نفر به اتهام ارتباط مستقیم با سرویس جاسوسی موساد رژیم صهیونیستی و اقدام به درخواست تجهیزات از این سرویس.

یک نفر به اتهام برقراری ارتباط با گروهک ضدانقلاب موسوم به «دمکرات».

دو نفر به اتهام نگهداری و کشف تجهیزات نظامی غیرمجاز.

یک نفر به اتهام برنامه‌ریزی و تدارک اقدامات مسلحانه آتی با هماهنگی عناصر اراذل و اوباش در دیگر استانها.

دو نفر به اتهام اقدام به شعارنویسی توهین‌آمیز و ایجاد مزاحمت به منظور برهم زدن تجمعات انقلابی اخیر.

این دستگیری‌ها پایان کار نبوده، بلکه بخشی از یک روند مستمر و هدفمند در شناسایی و مقابله با عناصر وابسته به دشمن محسوب می‌شود. با اشراف اطلاعاتی کامل در سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام، شناسایی سایر عوامل مرتبط صورت گرفته و برخورد با آنان در دستور کار قرار دارد. بدیهی است اقدامات قاطع و مقتدرانه نهادهای امنیتی با جدیت ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه تحرک پنهان و اقدام خصمانه‌ای از دید تیزبین حافظان امنیت مخفی نخواهد ماند.

