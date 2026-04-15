مشکلی در تأمین نقدینگی جهت مدیریت شرایط جنگی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اختصاص بخشی از بودجه سال ۱۴۰۵ به مدیریت شرایط جنگ، اظهار کرد: شورا بودجه مورد نیاز را هم در لایحه سال ۱۴۰۵ و هم اعتبار در اختیار شهردار در نظر گرفته و این بودجه در حال مدیریت است.
وی افزود: خوشبختانه شرایط تحقق درآمدها با همکاری مردم در اسفندماه نیز فراهم شد و این بودجه در حال هزینه برای مدیریت شرایط جنگ و همچنین امور جاری شهر است. وضعیت در این زمینه مطلوب است و بودجه در اختیار شهردار و تبصرهها کفایت میکند و نیازی به بودجه مضاعف وجود ندارد. شورا مباحث جنگ و منابع مالی مورد نیاز را مدیریت میکند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش گستره جنگ رمضان نسبت به جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه کمتر از ۱۰ هتل برای اسکان پیشبینی شده بود اما امروز تعداد هتلها به ۴۰ مورد افزایش یافته و همکاران در بخشهای مختلف سخت افزاری، نرم افزاری، اقدامات فرهنگی، تأمین وعدههای غذایی افراد آسیبدیده از جنگ در هتلها و ارائه مشاورههای روانشناسی در حال خدماترسانی هستند. نمیتوانیم ادعا کنیم هیچ مشکلی در این روند وجود ندارد اما تمام نیروهای ما در حال تلاش برای ارائه خدمت هستند.
وی با اعلام اینکه در کنار مجموعههای مختلف شهرداری تهران نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر نیروی جهادی وارد عمل شدند، اظهار کرد: حجم تخریبها و اقدامات بالاست و تا اندازهای مدیریت پیچیدهتر از قبل است اما از لحاظ تأمین نقدینگی مشکلی وجود ندارد.
