رد غیرفنی بودجه جنگ در شورا عملاً ضربه به منافع مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، در مورد عدم تصویب بند هشت تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران با محوریت اختصاص بودجه به معیشت مردم در صورت وقوع جنگ، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و یا به نوعی کودتای داخلی که یک ماه پیش شاهد آن بودیم از موارد غیرقابل پیش‌بینی است و شهرداری باید آمادگی این موضوع را داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر فضای کشور و فضای بین‌المللی مساعد نیست و ممکن است شاهد جنگ در روزها یا ماه‌های آینده باشیم؛ بنابراین مدیریت شهری نیز حتماً باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد که غافلگیر نشود و برای جلوگیری از رفع مشکل به ناچار بودجه ردیف‌های دیگر را کسر نکند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه ما در شورا پیش‌بینی‌های لازم را انجام دادیم، یادآور شد: بر این اساس علاوه بر چهار درصد اعتباری که در تبصره‌ بودجه در اختیارات شهردار است، پنج همت بودجه برای جنگ احتمالی پیش‌بینی کردیم. در این موارد بازسازی تجهیزات و ساختمان‌های تخریب شده بر عهده شهرداری است و ضرورت دارد که ما پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید از همین حالا اقدامات مرتبط همچون ساخت پناهگاه را آغاز کنیم، تصریح کرد: ما اعلام کردیم که شهرداری دستورالعمل ارائه دهد تا مشخص شود رقم ۵ هزار میلیارد تومانی در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. نظر ما این بود که این رقم به سقف بودجه اضافه شود که ردیف‌های دیگر دستخوش تغییر نشود و در زمان وقوع جنگ بتوانیم به صورت جهادی وارد عمل شویم.

آقامیری با اعلام اینکه آمریکا در منطقه چندین پایگاه نظامی برپا کرده و در حال تقویت آن است، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع امکان وقوع جنگ وجود دارد و ما از حالا باید بودجه لازم را پیش‌بینی کنیم؛ با این وجود متاسفانه این پیشنهاد به دلایل غیر فنی و به بهانه اینکه ۴ درصد از بودجه در اختیار شهردار است، رد شد. بودجه در اختیار شهردار بر اساس برنامه‌ هزینه می‌شود و چارچوب مشخص خود را دارد و با این جابجایی با اختلال مواجه می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: باید همه دوستان درک این موضوع را داشتند و با این طرح موافقت می‌کردند که متاسفانه موافقت نشد و اعلام کردند که اگه دستورالعمل ارائه شود، در آینده به لایحه اضافه خواهد شد و اعداد در تبصره‌ها لحاظ می‌شود؛ این در حالیست که سقف بودجه مشخص شده و عملاً رقمی اضافه نمی‌شود.

آقامیری با بیان اینکه به هرشکل تخصیص بودجه برای جنگ مشروط باقی ماند، اظهار کرد: برخی در مورد اختصاص نمایشی این بودجه سخن گفتند؛ متاسفانه در حال حاضر فضای کشور سیاسی است و در حالی که باید کمک کنیم که شهرداری بتواند قدرت عمل بیشتری داشته باشد و در فضای مدیریت شهری بهتر کار کند، تعدادی از اعضای شورا رأی منفی به این بند از لایحه و عملاً شهر را از خدماتی که باید شهرداری ارائه دهد، محروم می‌کنند.

رئیس کمیته عمران شورا با تأکید بر اینکه این نگاه سیاسی کاملاً اشتباه است و به مدیریت شهری ضربه می‌زند، گفت: این نگاه سیاسی و تذکرات نمایشی و حذف چنین تبصره‌هایی بر اساس سیاست انتخاباتی و در مخالفت با شهردار است که عملکردش در سطح شهر دیده نشود. این اقدامات به نوعی عملاً ضربه به منافع مردم در شهر است.