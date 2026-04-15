۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

تقدیر حوزوی‌ها از موضع‌گیری پاپ لئو چهاردهم علیه ترامپ

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد از موضع‌گیری شجاعانه پاپ لئو چهاردهم در قبال جنایات جنگی سران ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونی تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه‌های علمیه تهران، در نامه‌ای از موضع‌گیری شجاعانه پاپ لئو چهاردهم تقدیر کرد.

در این نامه آمده است:به همراه بهترین آرزوها و برترین درودها، بخاطر موضعگیریهای عدالتخواهانه و شجاعانه آن جناب در قبال جنایات جنگی سران ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونی، از صمیم جان اقدام مسئولانه‌ی شما را تحسین می‌کنم.

مسئولیت اساسی پیروان ادیان الاهی دفاع از حق، عدالت، آزادی، امنیت و معنویت و ارزشهای انسانی است؛ کسانی که در مقابل باطل، ظلم، استبداد و استعمار، خشونت و مادیگرایی سکوت می‌کنند (حتی اگر در کسوت دین باشند) بهره‌ای از تعالیم نجاتبخش انبیا الاهی نبرده‌ اند.

مردم هوشیار، متمدن و مؤمن ایران اسلامی قدردان این موضعگیری صلحجویانه و خیرخواهانه جناب عالی هستند.

این‌جانب توهین رییس جمهور مغرور و گنهکار آمریکا به ساحت مقدس پیامبر بزرگ الاهی حضرت عیسای مسیح (علیه السلام) را بشدت محکوم می‌کنم. ترامپ اکنون بطور ضمنی مدعی مقام مسیحایی شده است، باید نگران شد که همچون فرعون روزی ادعای خدایی کند؛ اما فرعون عهد موسی که ادعای خدایی می‌کرد، با همه غرور و قدرت فوق العاده ی خویش دچار عذاب الهی گشت و در نیل غرق شد؛ بی شک قدرت و شوکت فرعون زمانه ما نیز به مدد الاهی و عزم راسخ ملت قهرمان ایران در آبهای خلیج فارس غرق خواهد گشت.
عالی‌جناب!

اینک زمان آن فرارسیده است که اصحاب ادیان توحیدی با الهام از تعالیم جاودانه انبیا (علیهم السلام) با تشکیل جبهه‌ای متحد و منسجم، بازو در بازوی هم برای نجات بشریّت از ظلم و خشونت فرعونیان زمانه بپاخیزند و مسئولیت خویش را آن‌سان که شایسته و بایسته‌ی پرورش‌یافتگان این تعالیم بلند است به انجام برسانند.

سیده فاطمه سادات کیایی

    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      پاپ لئو چهاردهم دعوت کنید ایران ترامپ بسوزه

