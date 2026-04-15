۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

منابع کمیاب معدنی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به منابع کمیاب معدنی در استان توسعه معادن را مهم ارزیابی کرد.

به گزارش مهر، یداله رحمانی ظهر چهارشنبه  با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه معدنی استان گفت: فسفات، بوکسیت و سلستین از منابع کمیاب معدنی هستند، اما این استان پتانسیل‌های مهم و فرصت‌های ارزشمندی در این حوزه دارد.

وی افزود: با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوب استان در حوزه معدن نیازمند فرآوری و سرمایه‌گذاری در این حوزه هستیم که در زمینه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری قدم‌هایی برداشته شود.

وی بیان کرد: طبق توافق انجام‌شده، مقرر شد توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان برای سرمایه‌گذاری هلدینگ در بخش معدن احصاء و پس از پایان شرایط جنگی و ایجاد آرامش، جلسه‌ای در تهران برای بررسی همکاری‌های مشترک میان استان و هلدینگ معدن و صنایع معدنی بنیاد مستضعفان برگزار شود.

رحمانی ابزار امیدواری کرد در سال ۱۴۰۵ گام‌های مثبت و موثری در حوزه بخش معدن برداشته و اقدامات صورت گرفته منجر به ایجاد اشتغال و تحول در این حوزه شود.

کد مطلب 6801661

