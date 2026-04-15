منابع کمیاب معدنی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش مهر، یداله رحمانی ظهر چهارشنبه با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه معدنی استان گفت: فسفات، بوکسیت و سلستین از منابع کمیاب معدنی هستند، اما این استان پتانسیلهای مهم و فرصتهای ارزشمندی در این حوزه دارد.
وی افزود: با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای خوب استان در حوزه معدن نیازمند فرآوری و سرمایهگذاری در این حوزه هستیم که در زمینه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری قدمهایی برداشته شود.
وی بیان کرد: طبق توافق انجامشده، مقرر شد توانمندیها و ظرفیتهای استان برای سرمایهگذاری هلدینگ در بخش معدن احصاء و پس از پایان شرایط جنگی و ایجاد آرامش، جلسهای در تهران برای بررسی همکاریهای مشترک میان استان و هلدینگ معدن و صنایع معدنی بنیاد مستضعفان برگزار شود.
رحمانی ابزار امیدواری کرد در سال ۱۴۰۵ گامهای مثبت و موثری در حوزه بخش معدن برداشته و اقدامات صورت گرفته منجر به ایجاد اشتغال و تحول در این حوزه شود.
