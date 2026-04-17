رحمانی: زیرساخت های مرزی آذربایجان غربی نوسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز جمعه در بازدید از پایانه مرزی سرو، با تبیین نقشه راه توسعه تجارت بین‌الملل استان، گفت: عملیاتی شدن سریع طرح‌ های جامع مرزهای بازرگان، رازی، سرو، تمرچین و کوزه‌رش، ضمن استانداردسازی فرآیند های گمرکی، موجب جهش تجارت و تسهیل تردد مسافران خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی زیرساخت‌ها، افزود: ظرفیت‌های مرزی زمانی به شکوفایی کامل می‌رسد که راه‌های مواصلاتی منتهی به پایانه‌ها توسعه یابد و تکمیل محورهایی ترانزیتی باید با جدیت بیشتری در دستورکار قرار گیرد.

رحمانی همچنین با اشاره به پروژه راهبردی آزادراه ارومیه - تبریز، خاطرنشان کرد: این محور که در شرایط حساس جنگ رمضان نیز عملیات اجرایی آن متوقف نشد، اکنون به عنوان شریان اصلی اتصال به مرکز کشور، نیازمند سرعت‌بخشی در بهره‌برداری است.

معاون وزیر راه نیز با تأکید بر ضرورت تحول در پایانه‌های مرزی استان، افزود: برای اجرای طرح‌های جامع مرزهای آذربایجان‌غربی، اعتبارات ویژه‌ای پیش‌بینی شده تا با تکمیل پروژه‌های جاده‌ای، بستری امن برای تردد ناوگان تجاری و مسافری در این مرزها فراهم شود.

با اجرای کامل طرح‌های جامع مرزی، آذربایجان‌غربی به یکی از قطب‌های تجارت مرزی و تردد مسافران در منطقه تبدیل خواهد شد.