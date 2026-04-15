به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ، در جمع باشکوه و گسترده مردم در میادین اصلی تهران، با بیانی سرشار از مفاهیم دینی، اجتماعی و ملی، این حضور را تجلی عینی «اقتدار یک ملت متحد» توصیف کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به فضای حاکم بر این اجتماع عظیم اظهار داشت: امشب، در میان مردم عزیز، در میان دل‌هایی که با ایمان می‌تپد و نگاه‌هایی که از امید و غیرت لبریز است، حقیقتی را با تمام وجود لمس کردم؛ حقیقتی به نام اقتدار یک ملت متحد.

کولیوند با تأکید بر اینکه این اقتدار نه در شعار بلکه در جلوه‌های عینی حضور مردم قابل مشاهده است، افزود: در این اجتماع عظیم، غرور، عزت و شرافت ملی را در چهره‌های مردم دیدم؛ در حضور کودکانی که با چشمان درخشان آمده‌اند، در جوانانی که با صلابت ایستاده‌اند و در زنان و مردانی که با قلب‌هایی سرشار از ایمان، یکصدا و همدل در صحنه حضور دارند.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ادامه با استناد به آیات نورانی سوره انفال، این صحنه را مصداقی از مفاهیم قرآنی دانست و گفت: گویی این آیات برای امروز ما نازل شده‌اند؛ «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ…». امروز این «قوّه» تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه در علم، مهارت، آمادگی و حضور آگاهانه مردم معنا می‌یابد.

وی با اشاره به نقش جمعیت هلال احمر در تحقق این آمادگی افزود: ما در جمعیت هلال احمر این آمادگی را در چهره امدادگران فداکار خود به‌خوبی مشاهده می‌کنیم؛ کسانی که در سخت‌ترین شرایط، بی‌هیچ ادعایی برای نجات جان انسان‌ها به میدان می‌آیند و جلوه‌ای درخشان از انسان‌دوستی و ایمان را به نمایش می‌گذارند.

کولیوند با تأکید بر نگاه متوازن در آموزه‌های دینی، به آیه دیگری از قرآن کریم اشاره کرد و گفت: «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا…». ما ملتی هستیم که اگر صلحی واقعی، عادلانه و صادقانه در میان باشد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گیرد، آن را می‌پذیریم؛ چرا که هدف، حفظ کرامت انسان و صیانت از جان‌هاست.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این صلح هرگز به معنای غفلت نخواهد بود. در ادامه همین آموزه قرآنی آمده است: «وَإِن یُرِیدُوا أَن یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ…». در دنیایی که فریب می‌تواند در پوشش‌های گوناگون ظاهر شود و دشمن در قالب‌های مختلف نیرنگ و فریب را دنبال می‌کند، باید هوشیار بود اما مضطرب نشد؛ باید استوار ایستاد و دل به قدرت الهی سپرد.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین عامل اقتدار ملی را «وحدت دل‌ها» دانست و تصریح کرد: آنچه امروز دشمن را مأیوس می‌کند، پیش از هر چیز وحدت و همدلی مردم است. همان‌گونه که در قرآن کریم آمده است: «وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ…». این الفت و همدلی نعمتی الهی است که با هیچ ثروتی به دست نمی‌آید و امشب این نعمت بزرگ را در کنار مردم شریف با تمام وجود احساس کردم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازتاب جهانی این حضور اشاره کرد و گفت: در یکی از جلسات در اتاق فرماندهی و عملیات هلال احمر ، نماینده و فرستاده ویژه سازمان ملل خطاب به من گفت: «ای کاش دنیا مردمی‌با اقتدار مردم جمهوری اسلامی ایران داشت.» این نشان می‌دهد که صدای وحدت، قدرت، فداکاری و ایثار مردم ایران به گوش جهانیان رسیده است.

کولیوند با اشاره به گذشت حدود پنجاه روز از جنگ تحمیلی سوم و رویداد های پس از آن، افزود: امشب بار دیگر این اقتدار را در صحنه‌ای زنده و باشکوه مشاهده کردم؛ اقتداری برخاسته از ایمان، وحدت و روحیه ایثار.

وی در ادامه خطاب به نخبگان، جوانان و امدادگران کشور تأکید کرد: در میدان بمانید، آماده‌تر از همیشه باشید، با روحیه جهادی خدمت کنید، فریب ظواهر را نخورید و دل‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر نگه دارید.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وعده الهی تصریح کرد: «حَسْبُکَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ». آنگاه که خدا با ماست و مردم مؤمن و متحد در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر این ملت را نخواهد داشت.

کولیوند در پایان با تأکید بر نقش و جایگاه جمعیت هلال احمر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اتکا به بیش از پنج و نیم میلیون داوطلب مؤمن، عاشقانه و ایثارگرانه تا آخرین نفس در کنار مردم عزیز خواهد ماند و همواره در مسیر خدمت، امداد و پاسداری از کرامت انسانی، استوار خواهد بود.