به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این فراخوان، از نویسندگان، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان حوزه ادبیات مقاومت دعوت شده تا روایت‌ها و تجربه‌های خود از «جنگ ۱۲ روزه»، «شهدای دی‌ماه» و «جنگ رمضان» را برای بررسی و ورود به فرآیند تولید اثر به دبیرخانه این انتشارات ارسال کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که روایت‌های دریافتی پس از طی مراحل فنی، محتوایی و تولیدی، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین و انتشار کتاب‌های جدید در حوزه ادبیات مقاومت و تاریخ شفاهی این رویدادها شود؛ مسیری که هدف آن ثبت دقیق‌تر تجربه‌های میدانی و انسانی در قالب اثر مکتوب عنوان شده است.

دبیرخانه انتشارات «حماسه یاران» همچنین اعلام کرده است متقاضیان می‌توانند سوژه‌ها و روایت‌های خود را از طریق شناسه‌های اعلام‌شده در پیام‌رسان‌ها به نشانی‌های @myhamaseh و @Morteza_akhavi ارسال کنند تا پس از بررسی، وارد مراحل بعدی شوند.

این فراخوان در ادامه روند تولید آثار مرتبط با جنگ و روایت‌های معاصر منتشر شده و تلاش دارد بخشی از تجربه‌های کمتر روایت‌شده را از زاویه نگاه افراد حاضر یا درگیر در این رویدادها گردآوری و مستند کند.