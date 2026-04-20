جنگ رمضان فروش کتاب را متوقف نکرد/ تداوم فروش کتاب در میانه جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت فعالیت برخی انتشارات در ایام موسوم به «جنگ رمضان» نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌های فضای مجازی و کاهش برخی همکاری‌های سازمانی، روند تولید و عرضه کتاب متوقف نشده و حتی در مواردی با استقبال مخاطبان همراه بوده است.

در ایام جنگ رمضان، انتشارات «حماسه یاران» از تجربه‌های خود در این دوره سخن گفته و به چالش‌ها و تغییرات پیش‌آمده در روند فعالیت‌هایش اشاره کرده است.

بر این اساس، این انتشارات پیش از آغاز جنگ، فعالیت قابل توجهی در بستر اینستاگرام داشته و توانسته بود با رشد تدریجی مخاطبان، بخشی از بازار فروش خود را نیز به خارج از کشور، از جمله عراق و ایالات متحده، گسترش دهد. با این حال، به گفته مسئولان این مجموعه، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اینستاگرام به دلیل انتشار محتوای مرتبط با شهدا، موجب کاهش دسترسی و آسیب به روند اطلاع‌رسانی و فروش آن‌ها شده است؛ آسیبی که به‌گفته آن‌ها، پیش از آغاز جنگ نیز اثر خود را گذاشته بود.

در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، کاهش نسبی سفارش‌ها نیز در این انتشارات مشاهده شده، اما این روند پایدار نبوده است. برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش تقاضای کتاب در شرایط بحرانی، گزارش‌ها حاکی از آن است که استقبال مخاطبان، به‌ویژه از آثار مرتبط با موضوعات جنگ و چهره‌های شاخص، افزایش یافته است.

با این حال، کاهش سفارش‌های عمده و سازمانی از دیگر پیامدهای این دوره عنوان شده است؛ مسئله‌ای که به تعطیلی برخی کتاب‌فروشی‌ها نسبت داده می‌شود و بر شبکه توزیع تأثیر گذاشته است.

در حوزه برنامه‌های فرهنگی، انتشارات حماسه یاران اعلام کرده بود که برای ماه‌های بهمن و اسفند، برگزاری دو نشست رونمایی و معرفی کتاب‌های جدید را در دستور کار داشته، اما به دلیل شرایط پیش‌آمده در دی‌ماه و هم‌زمانی با جنگ رمضان، این برنامه‌ها به تعویق افتاده است. این انتشارات اکنون در نظر دارد این نشست‌ها را در اردیبهشت‌ماه برگزار کند.

همچنین، برنامه‌ریزی برای حضور در تجمعات و برپایی غرفه‌های معرفی کتاب از دیگر اقداماتی بوده که به‌دلیل شرایط موجود، تا کنون اجرایی نشده است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد ناشران در این دوره، علاوه بر مواجهه با محدودیت‌ها، تلاش کرده‌اند مسیرهای جایگزین برای ارتباط با مخاطب و عرضه آثار خود را حفظ کنند؛ روندی که همچنان ادامه دارد.