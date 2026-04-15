ارزیابی ۵۴۸ واحد مسکونی خسارت دیده از جنگ در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه دلویی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه سفر به سمنان از ارزیابی میزان خسارات وارده به ۵۴۸ واحد مسکونی در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه عمده این واحدهای مسکونی خوشبختانه از نوع تعمیرات جزئی هستند، افزود: کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان همه این واحدهای مسکونی آسیب دیده را کارشناسی حضوری کرده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه تا کنون ۱۱۰ مورد مراجعه و دریافت هزینه بازسازی در استان سمنان صورت گرفته است، گفت: درخواست ما از کسانی است که مشمول تعمیرات جزئی می‌شوند سریعاً به بنیاد مسکن مراجعه کنند زیرا تامین اعتبارات این حوزه صورت گرفته و مشکلی در این بخش نداریم.

خواجه دلویی با بیان اینکه این افراد بعد از مراجعه و طی امور مرتبط با کارشناسی وجه تعمیرات مسکن آسیب دیده خودشان را دریافت خواهند کرد، بیان داشت: همه تلاش ما این است که بتوانیم خسارات ناشی از جنگ رمضان را در استان سمنان تامین کنیم.