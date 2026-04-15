به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور استاندار گلستان، بهرهبرداری متمرکز از یکهزار واحد مسکن روستایی و ۴۶ پروژه طرح هادی در سطح استان آغاز شد.
برای احداث واحدهای مسکن روستایی در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و همچنین ۴۶ پروژه طرح هادی با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیده است.
این پروژهها در بازه زمانی دهه فجر سال ۱۴۰۴ تا فروردینماه ۱۴۰۵ تکمیل شده و اکنون در اختیار مردم مناطق روستایی قرار گرفته است.
مراسم افتتاح این طرحها در روستای علیآباد کنار شهر برگزار شد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله معاون استاندار، فرماندار گرگان، نمایندگان گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در آن حضور داشتند.
اجرای این پروژهها در راستای توسعه زیرساختهای روستایی، بهبود کیفیت زندگی ساکنان و تقویت ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی استان انجام شده است.
