به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور استاندار گلستان، بهره‌برداری متمرکز از یک‌هزار واحد مسکن روستایی و ۴۶ پروژه طرح هادی در سطح استان آغاز شد.

برای احداث واحدهای مسکن روستایی در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و همچنین ۴۶ پروژه طرح هادی با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده است.

این پروژه‌ها در بازه زمانی دهه فجر سال ۱۴۰۴ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تکمیل شده و اکنون در اختیار مردم مناطق روستایی قرار گرفته است.

مراسم افتتاح این طرح‌ها در روستای علی‌آباد کنار شهر برگزار شد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله معاون استاندار، فرماندار گرگان، نمایندگان گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط در آن حضور داشتند.

اجرای این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی، بهبود کیفیت زندگی ساکنان و تقویت ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی استان انجام شده است.