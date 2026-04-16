کشتی هوایی خورشیدی ۱۲ روز در آسمان پرواز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این استارت آپ کشتی هواییSE۲ را در سفری ۶۴۰۰ مایلی از نیومکزیکو به ساحل برزیل برد.

به گفته شرکت، این پرواز آزمایشی آن را به استفاده تجاری از کشتی برای ارتباطات و نظارت محیطی نزدیک تر می کند. آنتن شبکه سلولی هوایی SceyeCELL این شرکت، اینترنت پرسرعت را از استراتوسفر برای سناریوهای اضطراری و واکنش به فجایع طبیعی فراهم می‌کند.

SE۲ پرواز آژمایشی برنامه Endurance را از ۲۵ مارس آغاز می کند. این کشتی هوایی بیش از ۸۸ ساعت برفراز اماکن گزینش شده پرواز کرد و در نهایت ماموریت خود را در ششم آوریل با یک پرواز برنامه‌ریزی و کنترل شده به سمت آب‌های بین‌المللی در سواحل برزیل تکمیل کرد.طبق بیانیه مطبوعاتی، کشتی هوایی مذکور برای پرواز طی چند ماه یا حتی چند سال طراحی شده است.

روی سطح این هواپیما با طول ۲۷۰ فوت سلول های خورشیدی نصب شده اند تا باتری های لیتیوم-سولفوری آن را شارژ کنند. این باتری های ۴۲۵ وات ساعت بر کیلوگرمی برق مورد نیاز برای یک پروانه نصب شده روی دم ابزار را فراهم می کنند. SE۲ طی یک سفر ۱۲ روزه یک چرخه کامل پرواز شبانه‌روزی را بر فراز نیومکزیکو و سه چرخه پرواز متوالی روزانه را در سواحل برزیل تکمیل کرد. شرکت سازنده ادعا می کند اکنون تمام داده‌های مورد نیاز خود را برای پیشبرد پروازهای چند ماهه در اختیار دارد.