به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهدوی ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی روابط خارجی استان با قدردانی از برگزاری این نشست و همافزایی دستگاهها گفت: با توجه به همسایگی خراسان جنوبی با افغانستان و ظرفیتهای متقابل، باید نگاه عملیاتی و تخصصی به همکاریها حاکم شود تا فرصتها از مرحله گفتوگو فراتر رفته و به اجرا برسد.
وی با اشاره به ضرورت پرهیز از موازیکاری و جلسات صرفاً مشورتی افزود: تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههایی مانند کشاورزی، دامداری، معادن، تجارت، سلامت، امنیت، حملونقل و انرژی با محوریت نمایندگی وزارت امور خارجه میتواند روند تصمیمسازی و اجرای طرحها را تسریع کند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) همچنین با تأکید بر ظرفیتهای حوزه سلامت و سرمایهگذاری مشترک، گفت: زمینههای مناسبی برای توسعه خدمات درمانی و مشارکت سرمایهگذاران افغانستانی در استان وجود دارد که باید به صورت کارشناسی و فوری پیگیری شود.
سردار مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این کارگروهها به صورت تخصصی و منسجم شکل بگیرند، بسیاری از طرحهای اقتصادی و خدماتی مرزی در کوتاهترین زمان قابل عملیاتی شدن خواهند بود و استان میتواند نقش پیشرو در تعاملات منطقهای ایفا کند.
