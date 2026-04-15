  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

تشکیل کارگروه‌های تخصصی، کلید بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی است

بیرجند- فرمانده سپاه خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری با افغانستان، بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف برای تبدیل تصمیمات جلسات به اقدامات اجرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهدوی ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی روابط خارجی استان با قدردانی از برگزاری این نشست و هم‌افزایی دستگاه‌ها گفت: با توجه به همسایگی خراسان جنوبی با افغانستان و ظرفیت‌های متقابل، باید نگاه عملیاتی و تخصصی به همکاری‌ها حاکم شود تا فرصت‌ها از مرحله گفت‌وگو فراتر رفته و به اجرا برسد.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از موازی‌کاری و جلسات صرفاً مشورتی افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، دامداری، معادن، تجارت، سلامت، امنیت، حمل‌ونقل و انرژی با محوریت نمایندگی وزارت امور خارجه می‌تواند روند تصمیم‌سازی و اجرای طرح‌ها را تسریع کند.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های حوزه سلامت و سرمایه‌گذاری مشترک، گفت: زمینه‌های مناسبی برای توسعه خدمات درمانی و مشارکت سرمایه‌گذاران افغانستانی در استان وجود دارد که باید به صورت کارشناسی و فوری پیگیری شود.

سردار مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این کارگروه‌ها به صورت تخصصی و منسجم شکل بگیرند، بسیاری از طرح‌های اقتصادی و خدماتی مرزی در کوتاه‌ترین زمان قابل عملیاتی شدن خواهند بود و استان می‌تواند نقش پیشرو در تعاملات منطقه‌ای ایفا کند.

