به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: آمار کشته‌شدگان تیراندازی در مدرسه‌ای در جنوب شرقی ترکیه به ۹ نفر و زخمی‌ها به ۱۳ نفر رسیده است.

وزیر کشور ترکیه بدون اشاره به جزییات بیشتری در این خصوص، از ادامه تحقیقات درباره این حادثه خبر داد.

مقامات محلی ترکیه ساعاتی پیش اعلام کردند که در حادثه تیراندازی در مدرسه‌ ای واقع در جنوب ترکیه، ۴ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.

مکرم اونلوئِر، فرماندار استان قهرمان‌مرعش واقع در جنوب شرقی ترکیه در این ارتباط به خبرنگاران گفته بود: امروز چهارشنبه، هنگامی که یک دانش‌ آموز مقطع راهنمایی در مدرسه‌ ای تیراندازی کرد، ۴ نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. یک معلم در میان کشته‌ شدگان است و افزود که تیرانداز دانش‌ آموزی بوده که از سلاح‌ های پدرش که در کوله پشتی پنهان شده بود، برای انجام این حمله استفاده کرده است.