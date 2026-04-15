به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد بابایی در حاشیه جلسه ستاد برداشت غلات و دانههای روغنی در لرستان با بیان اینکه در سال زراعی جاری سطح زیر کشت گندم در استان ۲۸۰ هزار هکتار است که از این میزان ۴۸ هزار هکتار گندم آبی و ۲۳۲ هزار هکتار گندم دیم بوده است، اظهار داشت: همچنین سطح زیر کشت جو در لرستان ۱۱۴ هزار و ۶۰۰ هکتار بوده که از این میزان هفت هزار و ۶۰۰ هکتار جو آبی و ۱۰۷ هزار هکتار جو دیم است.
وی همچنین سطح زیر کشت دانههای روغنی شامل کلزا، گلرنگ و کاملیا شش هزار و ۷۵ هکتار اعلام کرد و افزود: این جلسه بهمنظور؛ تعیین و تکلیف عوامل تشخیص و تطبیق مستقر در مراکز خرید گندم، هماهنگی برای تجهیز، کالیبراسیون و تنظیم کمباینهای بومی و کمباینهای ورودی به استان، انجام معاینه فنی کمباینها بهصورت کاملاً دقیق و اصولی، ایجاد هماهنگیهای لازم برای تجهیز و تکمیل مراکز خرید گندم توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی و مدیریت تعاون روستایی برگزار شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه در این جلسه، هماهنگیهای لازم برای تأمین سوخت ادوات و ماشینآلات برداشت بهویژه کمباین توسط شرکت پخش فرآوردههای نفتی صورت پذیرفت، ادامه داد: مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها نسبت به برگزاری ستاد برداشت دراسرعوقت باتوجهبه تقویم زراعی با حضور فرمانداران، ائمه جمعه و دیگر مسئولیت اداری و نظامی شهرستان اقدام کنند.
بابایی در خصوص جلوگیری از خروج محصولات و تولیدات کشاورزی استان بهویژه گندم، جو و دانههای روغنی و ایجاد کمیسیونهای مباشرت خرید در شهرستانهای همجوار شهرستانهای استان تأکید کرد و گفت: هماهنگیهای لازم با فرماندهی پلیس راهور استان در ایام برداشت بهمنظور تسهیل در تردد ادوات و ماشینآلات برداشت محصولات کشاورزی انجام شده است.
وی با اشاره اجمالی به ماده ۲۰ قانون محیطزیست که بر اساس آن سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت جرم تلقی شده و از سوی قانونگذار برای فرد خاطی مجازات در نظر گرفته میشود، بر جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت تأکید کرد و از تمامی کشاورزان خواست با ایجاد آتشبند بین مزرعه خود و مراتع طبیعی اقدامات پیشگیری و پدافندی را انجام دهند و این ایام برداشت اداره آتشنشانی با تجهیزات و ماشینآلات اطفا حریق در کنار کشاورزان است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بهتمامی کشاورزان بهویژه گندمکاران و کلزا کاران و کشاورزانی که اقدام به کشت جو کردهاند اطمینان خاطر داد که تمامی تدابیر لازم برای برداشت بهموقع محصولات کشاورزی انجام شده است و تمامی کارشناسان در کنار عزیزان جهت نظارت دقیق بر عملیات برداشت حضور قرار دارند.
