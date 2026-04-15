۲ پروژه ورزشی در شهرستان امیدیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی روستای حبابه و زمین چمن روستای گرگری شهرستان امیدیه، عصر امروز چهارشنبه با حضور سید مهران علم الهدایی معاون عمرانی استانداری، حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و جمعی از مسئولان شهرستانی به بهره برداری رسید.

این دو پروژه که عملیات آنها در سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود در کمتر از یک سال و با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت تکمیل و افتتاح شد.

در چهار سال گذاشته بیش از 270 پروژه ورزشی در استان خوزستان تکمیل و افتتاح شدند.