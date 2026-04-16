به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه هماندیشی و برنامهریزی برای برگزاری دومین جشنواره ملی نمد با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهری و جمعی از نخبگان برگزار شد.
ماشاءالله ایزدی، در این جلسه با تأکید بر اینکه صنایع دستی ریشه در هویت و تعلق خاطر مردم دارد، اظهار کرد: نمد شهرکرد باید با بهرهگیری از توان علمی دانشگاهیان ، هنرمندان و اصحاب رسانه، جایگاه شایسته خود را در تراز جهانی پیدا کند.
ایزدی با بیان اینکه جشنواره دوم باید پاسخی روشن برای ارتقای صادرات و علمیسازی این هنر داشته باشد، افزود: احیای زیرساختهایی همچون کوی نمدمالان و گذر ۴.۵ کیلومتری فرهنگ و هنر، بستر اصلی برای تبدیل نمد از یک صنعت سنتی به یک محصول مدرن و رقابتپذیر در بازارهای بینالمللی است.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد بر لزوم همکاری همهجانبه مسولین برای رونق صنایعدستی تأکید کرد و گفت: شهرداری به تنهایی برای پیشبرد این اهداف کافی نیست. بلکه اداره میراث فرهنگی، دانشگاهها، حوزه هنری و بخشهای صنعتی و بازرگانی باید با نگاهی تحولآفرین وتوسعه محور همگام شوند تا از طریق آموزشهای نوین و باعبور از مرحله تولید سنتی، کیفیت تولیدات را به استانداردهای جهانی برسانند.
وی همچنین از تعامل سازنده مدیران دستگاههای اجرایی با شهرداری جهت توسعه زیرساختهای هنر نمد تقدیر و تشکر کرد.
رئیس شورای اسلامی با اشاره به نقش مهم دبیرخانه دائمی در مستندسازی سوابق و ایدهها، خاطرنشان کرد:نباید اجازه دهیم تجربیات و زحمات گذشتگان به دلیل نبود بایگانی دقیق و روشمند از بین برود. زیرا نگاه برنامهمحور و خلاقانه، ضامن موفقیت ما در رسیدن به اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم از طریق این هنر اصیل است.
ایزدی در پایان با قدردانی از حمایتهای شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر و پیگیریهای کمیسیون فرهنگی شورا، بر لزوم تجلیل از فعالان این عرصه تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که با همت همگانی و مشارکت مردم، شهرکرد را به عنوان مرکز برتر هنر نمد به دنیا معرفی کنیم و تجلیبخش این میراث ماندگار در عرصه بینالمللی باشیم.
