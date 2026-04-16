۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

انهدام ۴ تانک و دو نفربر زرهی صهیونیست‌ها در حملات آتشین حزب‌الله

رزمندگان حزب الله لبنان در ادامه پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، با تلاش اشغالگران برای پیشروی به سمت شهرک «القنطره» مقابله و چهار تانک و دو نفربر زرهی آنها را منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان اعلام کرد که در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و تجاوزات مکرر این رژیم به مناطق جنوبی لبنان، مجاهدان مقاومت با یگانی از نظامیان اشغالگر که تلاش می کردند از شهرک الطیبه به سمت منطقه الخزان در شهرک القنطره پیشروی کنند، مقابله کردند.

در ادامه بیانیه حزب الله درباره این عملیات آمده است: مجاهدان حزب الله از ساعت ۰۵:۳۰ صبح امروز پنج شنبه وارد درگیری آتشین با نظامیان اشغالگر شدند و آنها را هدف سلاح نقطه‌زن قرار دادند و چهار تانک و دو نفربر زرهی را منهدم کردند و درگیری ها تا زمان صدور بیانیه ادامه داشته است.

حزب الله همچنین از موشک باران شهرک‌های صهیونیست نشین کرمئیل و بکعیین، کریات شمونا، کفار گلعادی، مسکاف عام و مرگلیوت در چند نوبت از صبح امروز خبر داد.

شبکه کان تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد که حوالی ساعت ۴ صبح امروز یک فروند موشک زمین به زمین حزب الله به منطقه «عتلیت» در جنوب حیفا اصابت کرده است.

در تازه ترین تحولات میدانی هم آژیر خطر حمله پهپادی از جنوب لبنان به شهرک های بتست و شلومی در الجلیل غربی به صدا درآمد.

