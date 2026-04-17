فرصت تجدید قوای «کادر درمان» در ایام آتش‌ بس

به گزارش خبرنگار مهر، شاید مهم ترین موضوع در زمان هایی که یک کشور درگیر جنگ و بحران های بزرگ می شود؛ بعد از امنیت، مقوله «تامین سلامت» است. یعنی برای اینکه بتوان در مقابل تهاجم دشمنان مقاوم بود، ابتدا باید امنیت را فراهم کرد و سپس به فکر سلامت مردم بود. بنابراین، وقتی یک کشور درگیر جنگ می شود یا مورد تهاجم دشمن خارجی قرار می گیرد؛ علاوه بر اینکه باید به فکر تامین امنیت باشد، بایستی به سلامت مردم هم توجه داشته باشد.

در جنگ اخیر که شاهد حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به کشورمان بودیم، از همان نخستین دقایق شروع بمباران در تهران؛ نیروهای سلامت در مراکز درمانی کشور به خط شدند و شرایط و امکانات لازم برای پذیرش مجروحان حملات را فراهم آوردند.

تجربه پاندمی کرونا

شاید برای اینکه بهتر بتوانیم به ارزش های نهفته کادر سلامت کشورمان در روزهای سخت و بحرانی، پی ببریم، نگاهی به روزهایی داشته باشیم که یک ویروس ناشناخته ، دنیا را ترسانده بود و ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم. اما هرگز فراموش نمی کنیم که در همان روزها، کادر سلامت بدون ترس از ویروس کرونا، در خط مقدم خدمت به بیماران حضور داشتند و در این راه؛ تعدادی از مدافعان سلامت جان خودشان را از دست دادند.

جنگ ۱۲ روزه

بعد از کرونا، تجربه جنگ ۱۲ روزه را داشتیم و آنجا هم کادر سلامت کشور دوباره پای کار آمد و مجروحان و مصدومان را در مراکز درمانی، پذیرش و مداوا کردند. شاید فکر کنیم ۱۲ روز زمان زیادی نیست؛ اما اگر جای تک تک افرادی بودیم که از استراحت و مرخصی خود زده بودند و در بیمارستان ها مشغول مراقبت از بیماران، مصدومان و مجروحان بودند، متوجه می شدیم که روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند.

جنگ رمضان و تجربه ای دیگر

جنگ رمضان را می توان سومین تجربه سربلندی کادر سلامت در شرایط بحران و جنگ تلقی کرد. زیرا، در ۴۰ روز جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی صهیونی، شاهد حضور پرشور کادر سلامت در مراکز درمانی کشور بودیم. نیروهایی که برای نجات جان هموطنانشان، از خود گذشتگی به خرج داده و قید ماندن در خانه را زدند.

مبادا کادر درمان را فراموش کنیم

حالا که در روزهای آتش‌ بس به سر می بریم و تا حدودی از وضعیت بحرانی خارج شده ایم، بهتر است برای تجدید قوای نیروهای سلامت؛ به فکر آنها باشیم.

بنابر گزارش های رسمی وزارت بهداشت، در جنگ رمضان، ۳۳ هزار مجروح توسط تیم‌های سلامت درمان شدند. این دستاورد حاصل تلاش جمعی تیم‌های درمانی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های ملی است.

سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به نقش کادر سلامت در ایام جنگ رمضان، گفت: پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای حوزه سلامت، در شرایطی سخت و حتی زیر بمباران و موشک‌باران، از خدمت‌رسانی به مردم دست نکشیدند و بار دیگر صحنه‌ای پرافتخار در تاریخ کشور رقم زدند.

وی افزود: کادر درمان بارها نشان داده‌اند که در تمامی بحران‌ها، در کنار مردم حضور دارند و بدون توجه به برخی بی‌مهری‌ها، وظیفه خود را با تعهد و مسئولیت‌پذیری انجام می‌دهند.

جمالیان ادامه داد: امیدواریم شرایط کشور به‌ گونه‌ای پیش برود که بتوانیم قدردان زحمات این قشر فداکار باشیم و با بهبود وضعیت‌ها، پاسخگوی تلاش‌های ارزشمند آنان در عرصه خدمت‌رسانی به مردم باشیم.

نیروهای سلامت در خط مقدم مواجهه با بحران هستند و سلامت جسمی و روانی آنها به‌ طور جدی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

حجم بالای مجروحان، کمبود منابع و قرار گرفتن مداوم در معرض خطر می‌تواند ظرفیت تحمل حتی با تجربه‌ترین کارکنان درمان را کاهش دهد. از همین رو، لازم است تدابیری برای تقویت روحیه و انگیزه این نیروها به کار بست.‌

کاهش شیفت‌های بسیار طولانی و ایجاد سیستم چرخش نیرو، تأمین تجهیزات و منابع حیاتی تا حد امکان، ایجاد تیم‌های پشتیبان و نیروی ذخیره و محیط‌های استراحت امن در بیمارستان‌ها؛ می تواند بخشی از اقدامات لازم برای تجدید قوای نیروهای سلامت باشد.