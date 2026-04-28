گسترش خدمات «ویزیت از راه دور» در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، با تقدیر از تلاشهای کادر بهداشت و درمان کشور، تاکید کرد: اگر قرار بر قدردانی باشد، این تشکر پیش از هر چیز باید متوجه نیروهایی باشد که در میدان عمل، بدون ترک محل خدمت، به ارائه خدمات ادامه دادند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارکنان حوزه سلامت در شرایطی که برخی دستگاهها فعالیت خود را متوقف کرده بودند، در محل کار باقی ماندند، افزود: این نیروها در حالی پای کار ایستادند که همزمان با موج مجروحان، با افزایش بیماران در شهرهای مهمانپذیر نیز مواجه بودیم و ناچار بودیم خدمات درمانی را در سطح گسترده و بدون وقفه ارائه کنیم.
رضوی با اشاره به اقدامات فوری در حوزه درمان گفت: در برخی موارد، بهصورت شبانه نسبت به تامین تجهیزات حیاتی مانند دستگاههای دیالیز یا اعزام تیمهای تعمیراتی اقدام شد. حتی در مواردی مانند کمبود آمبولانس در برخی شهرها، با پیگیریهای فوری، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت تجهیزات مورد نیاز تامین شد.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: مدیریت منابع حیاتی از جمله خون نیز از دیگر اولویتها بود. بهویژه در مناطقی مانند زاهدان که بیماران تالاسمی بهصورت مستمر نیاز به تزریق خون دارند، تأمین پایدار خون در کنار پاسخگویی به نیاز مجروحان، با همکاری سازمان انتقال خون بهخوبی انجام شد و هیچگونه کمبودی در این حوزه گزارش نشد.
وی با اشاره به ایثار و فداکاری کادر درمان تصریح کرد: بسیاری از نیروها حتی در ایام تعطیلات نیز از مرخصی صرفنظر کردند و با وجود مشکلات شخصی، در محل خدمت باقی ماندند. نمونههای متعددی از این ایثارگریها وجود دارد؛ از پزشکانی که بهصورت داوطلبانه در مناطق درگیر حاضر شدند تا پرستارانی که در شرایط ناامن از بیماران و نوزادان مراقبت کردند.
رضوی همچنین به نقش نوآوری در ارائه خدمات اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات «ویزیت از راه دور» در برخی دانشگاهها، بهویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران، موجب کاهش بار مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی شد و این مسیر در حال گسترش است.
وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به جایگاه کادر درمان اظهار داشت: خدمات این قشر در بسیاری از مواقع بهسرعت فراموش میشود، در حالی که از نیروهای خدماتی و نگهبانی تا پزشکان متخصص، همگی در یک زنجیره منسجم برای خدمترسانی تلاش کردند و هر یک نقش مؤثری در مدیریت بحران داشتند.
معاون درمان وزارت بهداشت با اذعان به وجود برخی کاستیها گفت: ممکن است در برخی حوزهها کمبودهایی وجود داشته باشد، اما مردم اطمینان داشته باشند که کادر بهداشت و درمان با تمام توان در میدان حضور داشته و هیچگونه کمفروشی در ارائه خدمات صورت نگرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی نظام سلامت، نیروی انسانی آن است و در این بحران نیز این نیروها با تعهد، مسئولیتپذیری و روحیه ایثار، نقش تعیینکنندهای در حفظ سلامت جامعه ایفا کردند.
