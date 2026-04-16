تاجره: کشف ۴۳ تن ارزاق عمومی احتکار شده در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی در کشور و در اجرای طرح سراسری مبارزه با احتکار کالاهای اساسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی موفق شدند ۳ باب انبار کالای اساسی احتکار شده را شناسایی کنند.

وی افزود: طی بازرسی از این انبارها مقدار ۳۸ تن انواع برنج و حدود ۵ تن انواع ماکارانی، لوبیا و رب گوجه فرنگی دپو شده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را بیش از ۷۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در این خصوص یک نفر به عنوان متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضانی شد