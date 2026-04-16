به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، این نورپردازی نمادین که در شب‌های ۲۹ و ۳۰ فروردین‌ماه‌ نیز ادامه خواهد داشت، بخشی از کمپین بین‌المللی فدراسیون جهانی هموفیلی است که با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به این بیماری انجام می‌گیرد.

کانون هموفیلی ایران نیز امسال ضمن همراهی با این کمپین جهانی، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که از جمله آنها می‌توان به گرامیداشت یاد شهدای والامقام جنگ رمضان و تاکید بر ضرورت حفاظت از آثار باستانی، بناهای شاخص شهری و میراث فرهنگی کشور اشاره کرد.

هموفیلی بیماری ارثی نادر ناشی از کمبود فاکتورهای انعقادی، روند لخته شدن خون را مختل کرده و منجر به خون‌ریزی‌های طولانی‌مدت یا داخلی می‌شود. روز جهانی هموفیلی، فرصتی برای افزایش آگاهی و حمایت از بیماران است.

منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در راستای مسئولیت اجتماعی خود، هر سال با اجرای این نورپردازی نمادین نقش موثری در آگاهی ‌رسانی عمومی و جلب توجه جامعه به نیازهای بیماران هموفیلی ایفا می‌کند.