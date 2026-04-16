«ناملایمات زندگی از دیدگاه قرآن» روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ناملایمات زندگی از دیدگاه قرآن» دلایل بروز ناملایمات زندگی و مقابله با آن کاری از پژوهشکده باقرالعلوم روانه بازار نشر شد

این کتاب به صورت تبیینی پیرامون استخراج دلایل بروز ناملایمات و دستیابی به نظامی از راهکارهای قرآنی برای رهایی از بن‌بست‌های زندگی در پرتو آیات و تفاسیر است که با تفکیک مصائب به «ارادۀ الهی» و «عملکرد انسانی»، نسخه‌ای جامع برای مواجهه با فشار روانی ناشی از ناملایمات ارائه داده و شیوه‌های مقابله را در سه سطح شناختی، عاطفی و رفتاری ترسیم می‌کند.

پرسشی که وجود دارد این است که چگونه می‌توان با شناخت علل سختی‌ها (سنجش، تأدیب و تطهیر) و بهره‌گیری از نیروی ذکر، نماز و توکل، ناملایمات انکارناپذیر زندگی را تحمل‌پذیر و مرتفع ساخت؟ از این رو نویسنده در این اثر، راهکارهای عملی همچون اصلاح نگرش، واگذاری امور به خدا، امید، صبر و حمایت‌های اجتماعی را به عنوان مسیرهای نجات از مهلکۀ ناملایمات واکاوی کرده است.

این کتاب نوشته مهری خیری در ۱۰۰ صفحه و قطع قطع رقعی آماده فروش ایت و علاقه مندان می توانند آن را از طریق نشانی http://rbo.ir/__a-4508.aspx دریافت نمایند.