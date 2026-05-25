«سعی صفا و مروه» در حج، نماد تلاش مستمر انسان در میان بیم و امید است

به گزارش خبرنگار مهر، حج، به عنوان یکی از ارکان بنیادین آیین اسلام، فراتر از یک فریضه عبادی ساده، منظومهای جامع از آموزههای الهی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است که در کالبد یک سفر معنوی دمیده شده است. این مناسک که ریشه در سنت ابراهیمی دارد، در واقع بازسازی نمادین صیرورت انسان به سوی کمال و نمایش عینی پیوند میان خلق و خالق است. حج، نقطهی تلاقی زمین و آسمان و میعادگاه تودههایی است که از قید و بندهای مادی گسسته و به سوی وحدانیت مطلق شتافتهاند. در متون اسلامی و پژوهشهای قرآنی، حج نه تنها به عنوان وسیلهای برای تطهیر فردی، بلکه به مثابه مانوری عظیم برای نمایش اقتدار امت اسلامی و تبلور ارزشهای انسانی در پهنه جهانی شناخته میشود.
ابعاد وجودی و فلسفه تشریع حج
فلسفه حج در وهله نخست، در اصل «ذکر» و «یادآوری» نهفته است. انسان در غوغای زندگی مادی و در لایههای تودرتوی روزمرگی، دچار نسیان میشود و خویشتنِ اصیل خود را گم میکند. حج، فراخوانی است برای بازگشت به فطرت توحیدی. طبق آموزههای قرآنی، بیتاللهالحرام «مُبارکاً و هُدیً لِلعالَمین» است؛ مکانی که نه فقط برای مسلمانان، بلکه مایه هدایت برای تمامی جهانیان به شمار میرود. فلسفه تشریع حج را میتوان در سه ساحت فردی، اجتماعی و جهانی تحلیل کرد. در ساحت فردی، حج تمرین خودسازی و تسلط بر نفس است. احرام، که نخستین گام این سفر است، نماد برکندن لباس عادت و تعلقات دنیوی است. حاجی با پوشیدن دو تکه پارچه ساده، تمامی امتیازات طبقاتی، نژادی و مالی خود را پشت سر میگذارد و در برابر پروردگار، برهنگی معنوی خود را ابراز میدارد. این حرکت، فلسفهای عمیق در جهت نفی فخرفروشی و تکبر دارد که ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی بشر است.
در بعد اجتماعی، حج مظهر وحدت و انسجام است. کعبه به عنوان قطبنما و مرکز ثقل جهان اسلام، تمامی پراکندگیها را به یگانگی بدل میکند. طواف پیرامون این مرکز واحد، نشاندهنده حرکت کل هستی بر مدار حق است. در اینجا، فرد در جمعیت ذوب میشود و «من» به «ما» بدل میگردد. این تمرین جمعی، فلسفهای سیاسی-اجتماعی دارد که هدف آن خنثی کردن توطئههای تفرقهافکن و ایجاد ساختاری مستحکم از امت واحد است. بر اساس تحلیلهای قرآنی، حج «قیاماً لِلنّاس» است؛ یعنی مایه پایداری و برپایی استواری زندگی مردم. این بدان معناست که حج باید تکیهگاهی برای عدالت اجتماعی و برابری انسانها باشد.
تجلی توحید در مناسک ابراهیمی
هر یک از مناسک حج، حامل پیامی عمیق و درسهایی ماندگار است. «احرام» آغازگر هجرتی است از خودِ مجازی به سوی خودِ حقیقی. در این مرحله، محرّمات احرام به انسان میآموزد که حتی از امور حلال نیز به خاطر امر الهی چشمپوشی کند تا قدرت ارادهاش تقویت شود. «طواف»، که هفت مرتبه گردش بر گرد خانه خداست، رمزی از نظام کیهانی و چرخش افلاک است. انسان با طواف، اعلام میکند که در منظومه هستی، هیچ محوری جز الله وجود ندارد. این حرکت، نفی بتهای مدرن و سنتی است؛ بتهایی که در قالب قدرت، ثروت و شهرت، انسان را به بندگی خود میکشانند.
«سعی صفا و مروه»، بازخوانی مجاهدتهای هاجر برای بقا و نمادی از تلاش مستمر انسان در میان بیم و امید است. این منسک به بشریت میآموزد که در عین توکل به خداوند، نباید از کوشش و حرکت بازایستاد. «عرفات»، مرحله شناخت و معرفت است. توقف در صحرای عرفات، پیشدرآمدی بر آگاهی است. در این سرزمین است که انسان با تأمل در درونیات خود و راز و نیاز با خالق، به درک عمیقتری از هستی دست مییابد. عرفات، نمادی از رستاخیز و روزی است که همه انسانها در پیشگاه عدل الهی حاضر میشوند، بدون هیچ برتری مادی. پس از معرفت، نوبت به «مشعر» یا شعور میرسد؛ مرحلهای که حاجی در شب، به جمعآوری سلاح (سنگریزهها) برای مبارزه با شیطان میپردازد. این توالی معرفت، شعور و سپس جهاد (رمی جمرات)، الگویی کامل برای زندگی هدفمند بشری است.
«رمی جمرات» یا سنگ زدن به نمادهای شیطان، در واقع اعلام انزجار از نیروهای اهریمنی درونی و برونی است. این حرکت نمادین به انسان میآموزد که صلح و کمال، تنها در سایه مبارزه با رذایل و استکبار میسر است. «قربانی کردن» نیز که در انتهای این مسیر قرار دارد، سر بریدنِ تعلقات و وابستگیهایی است که مانع رسیدن به حقیقت میشوند. قربانی، درس ایثار و ازخودگذشتگی در راه آرمانهای والای انسانی است.
پیامهای جهانی و درسهای حج برای بشریت
حج دارای پیامهایی است که مرزهای مذهبی را درنوردیده و با مخاطبان جهانی سخن میگوید. نخستین درس حج، «برابری و نفی نژادپرستی» است. در صحنه حج، سیاه و سفید، فقیر و غنی، و حاکم و رعیت در کنار هم و با یک پوشش واحد گام برمیدارند. این بزرگترین بیانیه عملی علیه تبعیض نژادی و طبقاتی است که جهان امروز همچنان از آن رنج میبرد. حج به بشریت میگوید که کرامت انسانها نه به رنگ پوست و نه به حجم داراییشان، بلکه به میزان تقوا و انسانیت آنهاست.
درس دوم حج، «صلح و امنیت جهانی» است. مکه، حرم امن الهی نامیده شده است؛ مکانی که در آن حتی صدمه زدن به یک گیاه یا حیوان نیز ممنوع است. این فلسفه، الگویی از «زیستکره امن» را ارائه میدهد. اگر روح حج در جهان حاکم شود، خشونت و جنگ جای خود را به همزیستی مسالمتآمیز خواهند داد. حج، مشق صلح در سایه بندگی خداست. امنیتی که در حج تجربه میشود، نه یک امنیت نظامی و پلیسی، بلکه امنیتی برخاسته از ایمان و احترام متقابل به حقوق دیگران و حتی حقوق طبیعت است.
سومین درس، «وحدت در عین کثرت» است. حج نشان میدهد که چگونه میلیونها انسان با زبانها، فرهنگها و ملیتهای مختلف میتوانند حول یک هدف مشترک جمع شوند. این الگو، پاسخی به بحرانهای هویتی در جهان معاصر است. حج به انسانها میآموزد که تنوع فرهنگی نباید عاملی برای برخورد و نزاع باشد، بلکه باید به عنوان ابزاری برای «لِتَعارَفوا» (شناخت یکدیگر) به کار گرفته شود. این تعامل فرهنگی در ایام حج، بستری برای تبادل آرا و تقویت پیوندهای انسانی فراهم میکند.
حج به مثابه رستاخیز کوچک و تمرین بازگشت
یکی از ابعاد تکاندهنده حج، شباهت آن به صحنه قیامت است. خروج از وطن، غسل کردن، پوشیدن لباس کفنمانندِ احرام و حضور در صحرای بیکران، همگی یادآور لحظه کوچ نهایی انسان از این جهان است. این بعد از حج، درس «مسئولیتپذیری» به انسان میدهد. وقتی حاجی درک میکند که مسافری بیش نیست و باید روزی پاسخگوی اعمال خود باشد، در رفتارهای دنیوی خود تجدیدنظر میکند. این آگاهی معنوی، منجر به اخلاقمداری در ساحت زندگی اجتماعی میشود. انسانی که طعم حج واقعی را چشیده باشد، دیگر نمیتواند به ظلم تن در دهد یا خود به دیگران ستم کند.
علاوه بر این، حج تمرین «صبر و بردباری» است. سختیهای سفر، تراکم جمعیت و محدودیتهای احرام، روح انسان را صیقل میدهد و استقامت او را در برابر دشواریهای زندگی تقویت میکند. بشریت امروز که در رفاهزدگی و تنآسایی غرق شده، بیش از هر زمان دیگری به این تمرینهای ارادی برای تقویت اراده و تابآوری نیاز دارد.
در آیات قرآنی، حج با مفاهیمی چون «منافع برای مردم» (لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) گره خورده است. این منافع تنها شامل پاداشهای اخروی نیست، بلکه منافع اقتصادی، سیاسی و علمی را نیز در بر میگیرد. حج فرصتی است تا نخبگان جهان اسلام و اندیشمندان بشری در یک فضای قدسی به بررسی مشکلات مشترک بپردازند و برای برقراری عدالت در جهان چارهاندیشی کنند. بر اساس متون پژوهشی، حج باید کانون بیداری و آگاهیبخشی باشد. برائت از مشرکین که بخشی از روح حج است، به معنای بیزاری از هرگونه نظام سلطه و بیدادگری است. این درس حج، انسان را از انفعال خارج کرده و به یک عنصر فعال و مطالبهگر در راه حق بدل میسازد.
قرآن کریم کعبه را «بیت عتیق» (خانه آزاد و رها از مالکیت) مینامد. این نامگذاری حامل این پیام است که هیچ قدرتی حق انحصار و تملک بر این کانون هدایت را ندارد. حج متعلق به همه انسانهاست و این آزادیِ بنیادین، درس آزادگی به بشریت میدهد. انسان در حج میآموزد که بنده هیچکس جز خدا نباشد و در برابر هر آنچه آزادی و آزادگی او را سلب میکند، ایستادگی کند.
در پایان، میتوان گفت حج یک «دوره کاملِ تربیت انسانی» است. این فریضه بزرگ، ترکیبی از عرفان، حماسه، سیاست و اخلاق است. فلسفه حج در تبدیل کردن «بشرِ طبیعی» به «انسانِ الهی» خلاصه میشود. درسهای حج برای بشریت، درسهایی همیشگی و فراجناحی هستند؛ درس برابری، برادری، صلح، مبارزه با ستم و بازگشت به ریشههای اصیل انسانی.
اگر جهان امروز به پیامهای واقعی حج گوش فرسپارد، بسیاری از بحرانهای ناشی از خودخواهی، نژادپرستی و دنیاگرایی افراطی فروکش خواهد کرد. حج به ما میآموزد که کمال انسان نه در انباشتن دارایی، بلکه در پیمودن مسیر به سوی خداوند و خدمت به خلق است. این سفر معنوی، نمادی از حرکت تاریخ به سوی پیروزی نهایی حق بر باطل و استقرار عدل جهانی است. از این رو، حج را نباید تنها یک مناسک مذهبی برای بخشی از ساکنان زمین دانست، بلکه باید آن را یک میراث معنوی عظیم برای کل بشریت قلمداد کرد که در صورت درک صحیح ابعاد آن، میتواند راهگشای بسیاری از بنبستهای اخلاقی و اجتماعی معاصر باشد. حقیقت حج، پیوندِ ناگسستنیِ عبادتِ خالق و خدمتِ به مخلوق است؛ پیوندی که زمین را به بهشتی از امن و ایمان بدل میسازد.
نظر شما