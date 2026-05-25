اجرای طرح تشدید کنترل ناوگان مسافربری از مبدأ تا مقصد در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی گفت: رانندگان وسایل نقلیه عمومی به‌دلیل تردد مستمر در محورها، نقشی کلیدی در ارتقای ایمنی سفر دارند؛ بنابراین الزام این قشر به رعایت مقررات راهور و افزایش دانش ترافیکی آنان از اولویت‌های پلیس راه است.

وی با اشاره به اولویت برخورد با تخلفات ناوگان مسافربری افزود: طرح دو روزه کنترل این ناوگان در محورهای مواصلاتی استان قزوین اجرا شد. در این طرح، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو کنترل گردید و مواردی مانند رعایت مقررات حمل‌ونقل مسافر، استفاده از کمربند ایمنی، سرعت مطمئنه، پیشگیری از خستگی و خواب‌آلودگی، داشتن تجهیزات ایمنی و کنترل مدارک بررسی شد.

سرهنگ تقی‌خانی با بیان اینکه در این طرح آموزش‌های لازم در خصوص اهمیت اعتماد عمومی به ناوگان عمومی و نقش رانندگان حرفه ای در پیشگیری از سوانح ارائه شد، ادامه داد: بیش از یک هزار راننده متخلف اعمال قانون شدند و بنا به نوع تخلف، ۳۶ نفر از رانندگی محروم و دفترچه کارشان ضبط گردید و ۵۰ نفر به کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ معرفی شدند.

وی با تأکید بر مسئولیت قانونی شرکت‌های مسافربری در نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل تصریح کرد: مدیران فنی و مالکان شرکت‌ها موظف به نظارت کامل بر سلامت خودرو و نحوه رانندگی رانندگان هستند و هرگونه تخلف، علاوه بر راننده، برای مدیران فنی و مالکان نیز عواقب قانونی دارد.

رئیس پلیس راه استان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راه استان قزوین ضمن اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و طرح‌های ضربتی، با رانندگان متخلف و بی‌توجه به مقررات قاطعانه برخورد خواهد کرد و انتظار می‌رود با همکاری جامعه حمل‌ونقل عمومی، شاهد کاهش چشمگیر حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی استان باشیم.