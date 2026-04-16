به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر پنجشنبه در جریان بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند اجرای پروژه بزرگراه شهید سلیمانی، با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه زیرساختهای عمرانی استان، بر ضرورت تقویت حمایتهای مالی و تسریع در روند اجرایی آن تأکید کرد.
وی گفت: استان قم با رویکردی برنامهمحور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، تلاش دارد پروژههای کلان عمرانی را با سرعت بیشتری پیش ببرد و در این مسیر، استفاده از توان بخش خصوصی از اولویتهای جدی مدیریت استان به شمار میرود.
وی افزود: بخش مهمی از پروژههای زیربنایی قم با تکیه بر مشارکت سرمایهگذاران و با هدف تسریع در روند توسعه اجرا میشود و این شیوه توانسته زمینه تحقق بخشی از اهداف عمرانی استان را فراهم کند.
استاندار قم ادامه داد: بزرگراه شهید سلیمانی یکی از پروژههای مهم و اثرگذار در حوزه حملونقل استان است که تکمیل آن نقش مؤثری در بهبود دسترسیها، کاهش بار ترافیکی و ارتقای زیرساختهای ارتباطی قم خواهد داشت.
وی گفت: در صورت تأمین بهموقع منابع مالی، برنامهریزی انجامشده این امکان را فراهم میکند که طی دو سال آینده حدود ۱۲ کیلومتر دیگر از این مسیر تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
بهنامجو حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در بازدید میدانی از این پروژه را نشانه توجه ویژه دولت به طرحهای عمرانی استان ارزیابی کرد و افزود: این حضور میتواند نقش مؤثری در تسریع روند تخصیص اعتبارات و رفع موانع اجرایی پروژه داشته باشد.
وی ادامه داد: نگاه دولت به پروژههای زیرساختی در استان قم، نگاهی حمایتی و توسعهمحور است و امید میرود با استمرار این حمایتها، پروژههای مهم استان در زمانبندی مناسب به بهرهبرداری برسند.
استاندار قم با اشاره به ظرفیتهای فنی و اجرایی موجود در استان اظهار کرد: قم این آمادگی را دارد که با استفاده از روشهای نوین ساختوساز و بهرهگیری از تجربیات روز، پروژههای عمرانی را با کیفیت مطلوب و در بازه زمانی کوتاهتری اجرا کند.
وی افزود: همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای پیشبرد طرحهای عمرانی است و استان قم نیز در تلاش است با استفاده از این ظرفیت، روند توسعه زیرساختها را شتاب بخشد.
بهنامجو در پایان ضمن قدردانی از تلاش مجموعههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و مدیران استانی گفت: با همراهی دستگاههای اجرایی و حمایت نهادهای ملی، روند توسعه عمرانی قم با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و پروژههای راهبردی استان در مسیر بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.
قم- استاندار قم با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه بزرگراه شهید سلیمانی، تسریع در تکمیل این طرح را مستلزم تأمین بهموقع منابع مالی و بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر پنجشنبه در جریان بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند اجرای پروژه بزرگراه شهید سلیمانی، با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه زیرساختهای عمرانی استان، بر ضرورت تقویت حمایتهای مالی و تسریع در روند اجرایی آن تأکید کرد.
