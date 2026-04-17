۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

واکنش نبیه بری به آتش بس اعلام شده در لبنان

رئیس پارلمان لبنان در خصوص آتش بس اعلام شده در این کشور موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط تاکید کرد: ما به آتش بس اعلام شده در جبهه لبنان محتاطانه نگاه می کنیم.

وی افزود که محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود، صبح پنجشنبه او را در جریان آتش بس قرار داد.

بری بیان کرد: ما قبل از اطمینان نسبت به مهیا شدن شرایط از ساکنان جنوب لبنان نمی خواهیم به خانه ها و روستاهایشان برگردند به ویژه آن که این آتش بس شامل عقب نشینی صهیونیست ها از خاک لبنان در مرحله کنونی نمی شود.

وی تصریح کرد: آتش بس یک گام در مسیر درست است. ما به هیچ وجه در خصوص اوضاع داخلی لبنان بعد از آتش بس نگرانی نداریم چرا که شاهد اتحاد بیشتر هستیم.

نبیه بری بر مخالفت خود با مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      احتیاط شرط عقل است!!!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها