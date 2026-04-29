به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، دفتر رسانه‌ای نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان، با تاکید مجدد بر موضع خود مبنی بر رد هرگونه مذاکره مستقیم با اشغالگران صهیونیست ابراز داشت که اعتماد بین بری و حامیانش مانند کوه‌ ریشه‌دار است و رسانه‌های فریبکار نمی‌توانند آن را متزلزل کنند.

بیانیه دفتر رسانه‌ای نبیه بری در واکنش به ادعاهای یک منبع رسانه‌ای لبنانی در مورد موضع بری در قبال مذاکرات مستقیم، و رابطه با جوزف عون، رئیس جمهور، و نواف سلام، نخست وزیر لبنان مطرح شد.

پایگاه خبری ام تی وی پیش از این مدعی شده بود که ارتباط بین عون و بری تقریباً روزانه برقرار است و بری با عون در پرونده مذاکرات مستقیم توافق نظر دارد، اما قادر به اعلام آن در برابر حامیان خود نیست.

دفتر نبیه بری با تاکید بر ریشه‌دار بودن مبانی و اصول افزود: ما تحت هیچ شرایطی اصول و مبانی را معامله نخواهیم کرد، و معلوم است که ما با مذاکره مستقیم موافق نیستیم.

بری همچنین دیروز به بازدیدکنندگان خود گفت که همه چیز متوقف شده است و هیچ بحثی در مورد هیچ موضوعی در خصوص آتش‌بس وجود ندارد.

رژیم صهیونیستی با نقض مکرر توافق آتش بس به حملات گسترده خود به شهرها و روستاهای جنوبی لبنان ادامه می دهد که منجر به شهادت و مجروحیت ه‌ها نفر در روز شده و تخریب گسترده خانه‌ها و ساختمان‌ها در شهرک‌های جنوبی را به دنبال دارد.

به موازات این جنایت‌ها، دولت لبنان به جای خصومت و شکایت از رژیم تل آویو، مذاکرات مستقیم با اشغالگران صهیونیستی را آغاز کرده که حزب‌الله و جنبش امل و بخش وسیعی از مردم لبنان آن را رد می‌کنند.