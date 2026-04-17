به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه معاریو در خصوص اعلام آتش بس در لبنان نوشت: ما با غرش شیر(نام به اصطلاح عملیات رژیم صهیونیستی در منطقه) وارد شدیم و با میو میوی گربه خارج شدیم.

در این گزارش آمده است: تل آویو در سخت ترین شرایط خود در منطقه قرار دارد. اعلام آتش بس در لبنان قبل از تصمیم کابینه امنیتی خشم وزرا را برانگیخته است.

رسانه های صهیونیستی نیز گزارش دادند: ایران تاکید دارد که توافق پایان جنگ علیه این کشور باید دربرگیرنده پایان جنگ در لبنان نیز باشد.

روزنامه هاآرتص نیز به تهدید محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران مبنی بر خودداری از مذاکره در صورت عدم اعلام آتش‌بس در لبنان اشاره کرد.