۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۶

منابع صهیونیست:نگرانی از توقف مذاکرات با ایران باعث آتش‌بس در لبنان شد

منابع صهیونیست تاکید کردند که نگرانی آمریکا از توقف مذاکرات با ایران باعث شد در نهایت آتش بس در لبنان اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از منابع صهیونیست گزارش داد: ما باید صراحتا اعتراف کنیم که آتش بس در لبنان بر تل آویو تحمیل شد. کوشنر و ویتکاف از ترس سنگ اندازی در مسیر مذاکرات با ایران و از سر گیری جنگ با این کشور به ترامپ فشار آوردند.

این منابع اضافه کردند: وقتی آنها دیدند که رسیدن به آتش‌بس دائمی غیرممکن است، به یک آتش‌بس موقت رضایت دادند. این اساساً بازگشت به آتش‌بس حاصل شده در نوامبر ۲۰۱۴ است. آنها می‌ترسیدند که اسرائیل نخواهد جنگ را پایان دهد، بنابراین به ترامپ فشار آوردند تا آن را مهار کند.

پیشتر نیز رسانه های عبری زبان به نقش ایران در حصول آتش بس لبنان اشاره کرده بودند.

