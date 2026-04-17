احمد رضاپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز مراحل طراحی، خاکبرداری و آماده‌سازی زمین برای احداث چمن مصنوعی در این روستا خبر داد.

وی اظهار کرد: اجرای این پروژه با همکاری اداره ورزش و جوانان، مشارکت مردم و دهیاری آغاز شده است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

دهیار روستای یورقل سقز با اشاره به دیگر برنامه‌های عمرانی روستا افزود: ادامه اجرای طرح هادی، تجهیز اقامتگاه بوم‌گردی و احداث بلوار در مسیر جاده اصلی از جمله طرح‌هایی است که در سال جاری دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۱ زمین چمن مصنوعی در روستاهای این شهرستان احداث شده است، گفت: ساخت زمین‌های جدید در روستاهای یورقل و احمدآباد سرا در دستور کار ورزش و جوانان شهرستان سقز قرار دارد که با تکمیل آن‌ها، تعداد این فضاهای ورزشی به ۱۳ مورد افزایش می‌یابد.

روستای یورقل از توابع بخش زیویه با جمعیتی حدود ۴۰۰ نفر در فاصله ۳۵ کیلومتری مرکز بخش قرار دارد.