زمین چمن مصنوعی شهید محمدپناه در سقز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی شهید مرتضی محمدپناه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار سقز و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی عصر چهارشنبه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح این پروژه با اشاره به حمایت از توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان اظهار کرد: از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان مجلس، سه میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.
کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان نیز با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساختهای جانبی این مجموعه گفت: برای استانداردسازی پروژه و اجرای اقداماتی از جمله آسفالت مسیر دسترسی، سه میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۴۲ مازاد به اعتبارات شهرداری سقز افزوده خواهد شد.
وی همچنین به توجه دولت به توسعه فضاهای ورزشی در استان اشاره کرد و افزود: در سفر رئیسجمهور به کردستان، ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای ورزشی استان مصوب شده است.
فرماندار سقز نیز در این مراسم توسعه فضاهای ورزشی در مناطق مختلف شهرستان را از اولویتهای مدیریت شهرستان عنوان کرد و گفت: احداث زمینهای چمن مصنوعی در محلات شهری و روستاها با هدف گسترش عدالت ورزشی و افزایش دسترسی جوانان به امکانات ورزشی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان نیز با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: برای تکمیل و بهرهبرداری از زمین چمن مصنوعی شهید محمدپناه تاکنون ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده است.
فرزاد خاکی افزود: توسعه زیرساختهای ورزشی در شهرستان سقز با جدیت دنبال میشود و این پروژه نیز در راستای پاسخگویی به نیازهای ورزشی جوانان و ورزشکاران منطقه به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سقز نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زیرساختهای ورزشی شهرستان گفت: هماکنون سه زمین چمن مصنوعی تحت نظارت اداره ورزش و جوانان در شهرها و ۹ زمین چمن مصنوعی در روستاهای شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.
قادری ادامه داد: علاوه بر این، دو زمین چمن مصنوعی دیگر نیز در روستاهای شهرستان در حال احداث است که پس از تکمیل به مجموعه زیرساختهای ورزشی سقز افزوده خواهد شد.
در این آیین، یاد و خاطره شهید مرتضی محمدپناه، از ورزشکاران رشته فوتبال شهرستان سقز که سال ۱۳۶۴ در منطقه موسیان ایلام بر اثر اصابت خمپاره به شهادت رسید، گرامی داشته شد.
همچنین از شهیدان آبدرم، خادمی و ریاضی به عنوان دیگر شهدای جامعه ورزش شهرستان سقز یاد شد؛ ورزشکارانی که در راه دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدا کردند و نام آنان در تاریخ ورزش این شهرستان ماندگار شده است.
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