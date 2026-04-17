۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

۳ پرونده در شورای حل اختلاف خرم‌آباد منجر به صلح و سازش شد

خرم‌آباد - رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان گفت: سه پرونده قضایی در شورای حل اختلاف خرم‌آباد منجر به صلح و سازش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یار الله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: در اقدامی قابل‌توجه، کارکنان شعبه ۲۱ مجتمع قضایی شهید آیت‌الله رئیسی (ره) شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد موفق شدند سه پرونده مرتبط با اختلاف ملکی را که موضوع آنها ابطال قرارداد و اختلاف بر سر چند قطعه زمین کشاورزی و مسکونی بود، به سازش برسانند.

وی گفت: این پرونده‌ها باوجود هفت نفر خواهان و پیچیدگی‌های حقوقی، با تلاش و پیگیری مستمر اعضای شورا، نهایتاً با توافق طرفین مختومه شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: تحقق این صلح و سازش در راستای گسترش فرهنگ‌سازش و کاهش دعاوی که از اهداف مهم قوه قضاییه در مسیر اجرای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود، صورت‌گرفته است. همچنین این اقدام با نیت خیرخواهانه و باهدف جلب رضایت مراجعان انجام شده است.

کاکولوند، گفت: تحقق این سازش‌ها علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجب آرامش و رضایت طرفین و تسهیل در رسیدگی به سایر پرونده‌ها شده است.

کد مطلب 6803138

